Gospodarsko razpoloženje januarja malenkost boljše

V primerjavi z lanskim januarjem se je najbolj znižal kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih, in sicer za 7,7 odstotne točke. Kazalnik zaupanja med potrošniki je bil nižji za 3,6 odstotne točke, sledila sta kazalnik zaupanja v trgovini na drobno, ki je padel za dve odstotni točki, in kazalnik zaupanja v gradbeništvu, ki je bil nižji za 0,2 odstotne točke.

Statistični urad je v ločenem sporočilu zapisal, da se je kazalnik zaupanja v gradbeništvu ter predelovalnih in storitvenih dejavnostih januarja zvišal, medtem ko se je v trgovini na drobno znižal. Podjetja pri njihovem poslovanju omejujejo negotove gospodarske razmere, slabi vremenski pogoji in koronavirus, so pojasnili.

Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila januarja za štiri odstotne točke višja kot decembra in za pet odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja. Na letni ravni je bila vrednost kazalnika višja za šest odstotkov.

Izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti podjetij je bila januarja 82,2-odstotna, kar je 0,8 odstotne točke nižje kot oktobra lani. Poslabšali so se vsi četrtletni kazalniki razen kazalnika konkurenčni položaj na trgih držav EU, ki se je izboljšal za tri odstotne točke. Ostale ocene konkurenčnega položaja so se poslabšale, in sicer ocena konkurenčnega položaja na trgih zunaj EU za štiri odstotne točke in ocena konkurenčnega položaja na domačem trgu za dve odstotni točki.

Po večjem zvišanju kazalnika obsega novih naročil v oktobru se je ta tokrat znižal za dve odstotni točki. Ob tem so statistiki izpostavili, da so negotove gospodarske razmere še vedno glavni dejavnik omejevanja proizvodnje (za 44 odstotkov podjetij). Sledila sta nezadostno domače in tuje povpraševanje (za 34 odstotkov oz. 30 odstotkov podjetij). Še 21 odstotkov podjetij je navedlo, da poslovanje omejuje koronavirus.