Gospodarstveniki se bojijo vnovičnega zaprtja

Predsednik Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Tibor Šimonka je ob prihodu na delovni posvet izrazil pričakovanje, da jih bo vlada seznanila s stanjem v državi in z razmišljanjem glede morebitnih nadaljnjih ukrepov.

"Želimo prispevati k doseganju čim višje precepljenosti v državi," je dejal in dodal: "Če bo treba sprejemati kakšne dodatne ukrepe, bomo vedno podprli to, kar bo zagovarjala stroka."

Spomnil je, da je GZS že novembra lani v razmislek predlagala obvezno cepljenje, predvsem za starejše in rizične skupine. "Če bo obvezno cepljenje potrebno, ga bomo podprli, da bi se proizvodno-poslovni procesi nemoteno odvijali," je dejal Šimonka.

Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) Branko Meh se boji ponovnega zaprtja države. Tega si namreč slovensko gospodarstvo v tem trenutku ne more privoščiti, pa naj bo zdravstvena kriza še tako huda. "A še huje je lahko, če gospodarstvo zaprejo," je dejal.

Če bo zdravstvena stroka vztrajala pri zaprtju države, potem se mora vlada po Mehovih besedah zavedati, da bo morala poiskati sredstva, s katerimi bo gospodarstvu pomagala preživeti, tako kot je storila leta 2020 in delno leta 2021.

Po Mehovem mnenju drugače ne more biti, saj za sedanje razmere niso krivi obrtniki in podjetniki, ampak gre za višjo silo. "Če se vlaga v gospodarstvo in ljudi, bo to vedno vrnjeno v državni proračun," je poudaril.

Slovensko gospodarstvo je sicer trenutno v zelo dobrem stanju, vendar podjetjem povzroča skrbi rast cen energentov in surovin. Ta tema ni na dnevnem redu današnjega delovnega posveta s premierjem, a tako Šimonka kot Meh jo vidita kot velik problem, zato tudi tu pričakujeta ustrezen odziv vlade.

Za marsikatero podjetje bo velik problem tudi zvišanje minimalne plače s 1. januarjem 2022 zaradi inflacije v letu 2021. "To je razmeroma veliko breme predvsem za panoge, ki so bile močno prizadete zaradi covida-19 in niso mogle normalo poslovati, pa tudi za energetsko intenzivno industrijo," je opozoril Šimonka.

Epidemične razmere se v zadnjem času spet zaostrujejo, število okužb z novim koronavirusom se v zadnjih dneh giblje okoli 4000 na dan, kar je največ od sredine lanskega novembra. Skrb vzbuja hitro širjenje bolj nalezljive koronavirusne različice omikron, minister za zdravje Janez Poklukar pa je zato že pozval k zmanjšanju števila stikov na delovnih mestih.