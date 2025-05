Gospodarstveniki še vedno zgroženi nad izjavo. Golob: Razumeli so narobe

Večina državljanov že občuti padec gospodarske rasti, ugotavlja raziskava, ki jo je za našo medijsko hišo opravil inštitut Mediana. Gospodarstvenikov to ne preseneča, saj pravijo, da na negativne gospodarske obete in neukrepanje vlade opozarjajo že leta. Še vedno so zgroženi tudi nad izjavo premierja Goloba, ki jim je predlagal, naj svoje poslovanje "optimizirajo" v tujini. Na gospodarskem ministrstvu zatrjujejo, da se bodo kazalniki z novimi naložbami hitro obrnili. Iz kabineta predsednika vlade pa gospodarstvenikom sporočajo, da je bila Golobova izjava, ki so jo razumeli kot izganjanje podjetnikov na Hrvaško, vzeta iz konteksta.