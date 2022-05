Gospodarstvo bo prejelo pomoč zaradi podražitve energentov

Ukrepi v zakonu so za gospodarske subjekte vredni okoli 70 milijonov evrov, pomoč pa bo danes prejelo okoli 40.500 upravičencev.

Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu, ki velja od 5. marca, med upravičenci do te pomoči navaja pravne in fizične osebe, ki so bile registrirane v Sloveniji za opravljanje gospodarske dejavnosti najpozneje do 1. decembra 2021 in so jim stroški energije v letu 2022 narasli za več kot 40 odstotkov v primerjavi z lanskim letom.

Višina izplačane pomoči posameznemu upravičencu je odvisna od deleža, ki ga stroški energije predstavljajo v njegovih poslovnih odhodkih, in od višine čistih prihodkov od prodaje. Zakon pri tem določa, da izplačani znesek ne sme preseči 60 odstotkov povečanega zneska stroškov energije.