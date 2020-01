Če ne bomo 'pozdravili bolne Zemlje', grozijo višje cene in pomanjkanje hrane

A ti neverjetni rast in blaginja sta izstavili visok račun, ki ga plačuje naš planet. Človeški posegi so drastično spremenili 75 % kopenskih in 66 % morskih ekosistemov. Približno 25 % rastlinskih in živalskih vrst je zaradi človeških posegov v naravo ogroženih, milijon vrst je pred izumrtjem, mnogim to grozi že v nekaj desetletjih.

Zadnjih petdeset let človeštvo doživlja revolucionarne spremembe. Človeška populacija se je močno povečala in več kot milijarda ljudi ne životari več na pragu ekstremne revščine. Globalno proizvedemo več hrane, energije in materialov kot kadarkoli prej.

Uničenje koralnih grebenov oslabi to zaščito in lahko ogrozi do 300 milijonov ljudi, ki živijo na poplavnih obalnih območjih.

Čeprav ljudje predstavljamo le 0,01 odstotka vseh živih bitij (glede na težo) na Zemlji, smo povzročili izumrtje kar 83 % vseh divje živečih sesalcev in približno polovice rastlin. Ljudje izkoriščamo planet nad mejo zmožnosti, da se ta obnavlja, kar s seboj prinaša huda okoljska in socialna tveganja. Kot poudarjajo, mora na grozeče stanje s takojšnimi in drastičnimi spremembami nujno odgovoriti gospodarstvo, saj bo imelo, če gospodarstvenikov skrb vzbujajoče statistike o izginjanju živalskih in rastlinskih vrst očitno ne pretresejo prav posebej, uničenje biodiverzitete usodne posledice tudi za svetovno gospodarstvo.

Uničenje obalnih ekosistemov, mangrov in tropskih gozdov bo prispevalo k vedno hujšim podnebnim spremembam, svarijo v poročilu na temo, zakaj so tveganja, povezana z izgubo biotske pestrosti, pomembna tudi za svetovno gospodarstvo, objavljenem v sklopu Svetovnega gospodarskega foruma 2020, ki je potekal v Davosu.

Izginjanje amazonskega deževnega gozda namreč vpliva ne le na lokalno prebivalstvo, ampak s seboj prinese posledice, ki jih lahko občuti vse svet. Izguba pragozda v Amazoniji lahko namreč spremeni regionalne vremenske vzorce. Če se bo površina pragozda še krčila in bomo izgubili med 20 do 25 odstotkov gozdov, svarijo, da bi to lahko privedlo do suš v regiji, kar bi zgolj v Braziliji pomenilo, da bi zaradi izgube kmetijske proizvodnje ta lahko utrpela 422 milijonov dolarjev (381 milijonov evrov) izgube letno. Brazilija je pomemben svetovni izvoznik hrane, kar bi lahko povzročilo dvig cen hrane na svetovni ravni.

Znanstveniki, kot opozarjajo v poročilu, namreč napovedujejo, da bodo, če bomo naravo izkoriščali s takšno hitrostjo, kot to počnemo v tem trenutku, nekateri biomi, kot so tundra, puščave itd., dosegli točke preloma, kar se bo izrazilo s katastrofalnimi posledicami za planet, tako na lokalni kot globalni ravni.

Če se bo površina pragozda še krčila in bomo izgubili med 20 do 25 odstotkov gozdov, svarijo, da bi to lahko privedlo do suš v regiji.

Drugi primer, ki so ga izpostavili v poročilu, je uničenje koralnih grebenov in mokrišč, ki lahko zavarovalnice in turistični sektor stane milijarde evrov. Ohranjanje zdravega ekosistema ob obalah je namreč ključnega pomena za naravno zaščito pred poplavami in ekstremnimi vremenskimi pojavi. Pri tem so najpomembnejša obalna mokrišča, kot so mangrove ali obalni koralni grebeni.

Uničenje koralnih grebenov oslabi to zaščito in lahko ogrozi do 300 milijonov ljudi, ki živijo na poplavnih obalnih območjih. Če se ozračje zaradi podnebnih sprememb segreje še za dve stopinji Celzija, bi lahko po napovedih izgubili kar 99 % koralnih grebenov. Podatki kažejo, da lahko z ohranjenimi obalnimi mangrovami občutno znižamo tako poplavni val morja kot tudi moč vetra. Z vsakim hektarjem mangrov ali obalnih močvirij lahko letno prihranimo več kot 14.000 evrov, medtem ko je vsak hektar zdravega koralnega grebena "vreden" več kot 31.000 evrov. Poleg tega so ta območja med biotsko najbogatejšimi ekosistemi. Zaščita priobalnih mokrišč bi tako lahko zavarovalnicam prihranila približno 52 milijard dolarjev (46 milijard evrov) letno zaradi zmanjšanega tveganja za poplavno škodo.

Ta izguba pa pomeni veliko tveganje in enormne izgube tudi za sektor turizma. Globalno koralni grebeni turizmu prinesejo okoli 36 milijard dolarjev (32 milijard evrov) prihodka, 19 milijard dolarjev (17 milijard evrov) turizmu prinesejo samo aktivnosti na koralnih grebenih, kot so opazovanje podvodnega sveta, preostanek pa prinese turizem na območjih s koralnimi grebeni, kot sta obisk plaž in uživanje lokalne morske hrane, so izračunali.