Pripombe opozicije in gospodarstva: minimalna plača, čakanje na delo ...

Zavzeli so se tudi za izboljšanje poroštvene sheme, da bi bila ta dostopnejša malim podjetjem, predlagajo tudi dvig višine poroštva za posamezen kredit na 80 odstotkov glavnice kredita za veliko podjetje in 90 odstotkov za mikro, malo ali srednje podjetje. Za najmanjše igralce s kreditom do 200.000 evrov bi država nudila poroštvo za celoten kredit. Znižali bi tudi obrestno mero na dolgoročna posojila za 25 za mala oz. 50 bazičnih točk za velika podjetja.

V GZS so za šesti protikoronski zakon pripravili več predlogov dopolnil, med njimi je preložitev uveljavitve določil zakona o minimalni plači. Predlagajo tudi popravke ukrepa delnega kritja fiksnih stroškov podjetij s širitvijo kroga upravičenih podjetij na vsa, ki so v zadnjem četrtletju zabeležila več kot 30-odstotni upad prodaje. Padcu prodaje bi v GZS prilagodili tudi višino pomoči podjetjem, uvedli pa bi omejitev pomoči na 1000 evrov na zaposlenega, so zapisali v sporočilu za javnost.

Med dopolnila je GZS uvrstila tudi predlog, da je okoliščina višje sile zaradi nemožnosti prihoda na delo zaradi ukinitve javnega prevoza vključena v interventno zakonodajo in se tako delodajalcem omogoči povračilo izplačanega nadomestila plače iz proračuna. Zavzema pa se tudi za podaljšanje veljavnosti enotnih dovoljenj za tujce ter drugih dovoljenj v povezavi z delom, zaposlovanjem in samozaposlovanjem tujcev za šest mesecev.

Svoje predloge so v DZ poslali tudi v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS). Tudi oni vztrajajo pri zamrznitvi minimalne plače vsaj za eno leto. Strinjajo se s predlogom GZS, da se ukrep višjega nadomestila plače delavcem v primeru višje sile in delnega povračila nadomestila plače delavcem podaljša do konca junija prihodnjega leta. Želijo, da delodajalec s tem nadomestilom plače ne bi imel nobenih stroškov.

Več popravkov pri čakanju na delo

Več popravkov predlagajo pri čakanju na delo, denimo da bi lahko bili do ukrepa upravičeni tudi delodajalci, ki so dejavnost odprli do konca avgusta letos. Želijo tudi podaljšanja tega ukrepa do 30. junija 2021, delodajalcem, ki ne bodo izkazali zadostnega upada prihodkov, pa sredstev ne bi bilo treba vračati, ampak bi jih namenili za raziskave in razvoj ter nagrade zaposlenim.

Pri skrajšanem delovnem času naj država delodajalcem povrne celoten strošek nadomestila plače delavcem. Pri višji sili pri samozaposlenem predlagajo, da se delno izgubljeni dohodek izplača sorazmerno glede na čas trajanja višje sile in ukine pogoj nezmožnosti opravljanja dejavnosti na domu.

V OZS bi povečali tudi pomoč avtobusnim prevoznikom, v odlog plačila obveznosti bi vključili tudi lizinške pogodbe, predlagajo državno subvencijo za plačilo poslovnih najemnin. Pri kritju fiksnih stroškov bi pomagali podjetjem z upadom prihodkov od 20 odstotkov naprej, omejitev pomoči na 1000 evrov na zaposlenega pa bi dvignili na 100 odstotkov povprečne letne plače. Prizadetim podjetjem bi pomagali tudi pri morebitnem vračilu državne pomoči in plačevanju davkov.

V stranki Levica so danes znova zavrnili pozive k zamrznitvi minimalne plače."Medtem ko v Nemčiji in Švici v naslednjih letih načrtujejo dvige minimalnih plač, se minister za gospodarstvo v Sloveniji s kapitalom dogovarja, kako delavce, ki v epidemiji tvegajo svojo glavo, nagraditi z znižanjem plač. V Levici se bomo poskusom znižanja minimalne plače uprli z vsemi sredstvi, ki so nam na voljo, in–nasprotno–tudi za delavce v zasebnem sektorju, ki delajo v času epidemije, predlagali krizne dodatke," so zapisali v sporočilu za javnost.