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Gospodarstvo

Janša: Demografija je naš ključni strateški problem

Ljubljana, 20. 10. 2026 16.07 pred 36 minutami 3 min branja 19

Avtor:
STA N.Š.
Vrh gospodarstva

Gospodarstvo po besedah predsednika GZS Tiborja Šimonke od vlade pričakuje ukrepe za stabilnejše in bolj predvidljivo poslovno okolje. Kot je poudaril na Vrhu slovenskega gospodarstva, brez uspešnega gospodarstva ne bo niti socialne varnosti. S premierjem Janezom Janšo sta izpostavila dobre rešitve interventnega zakona, ki mora prestati referendum.

Slovenija ima po besedah predsednika Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Šimonke podjetniško tradicijo, inovativna podjetja, znanje in sposobnost. "Slovenska podjetja bolj ali manj uspešno kljubujejo vsem neugodnim geopolitičnim razmeram - energetski draginji, krizi, trgovinskim oviram, prekinjenim dobavnim verigam. Vprašanje pa je, kako dolgo še," je opozoril v izjavi za javnost ob robu današnjega Vrha slovenskega gospodarstva na Brdu pri Kranju.

Od vlade želijo danes dobiti predvsem zaveze, da bo sprejela potrebne ukrepe, da bo poslovno okolje za podjetja stabilnejše, bolj predvidljivo, da bo davčno okolje konkurenčno, da bodo tudi odpravljene vse pogostejše birokratske ovire, ki po Šimonkovih besedah sicer niso samo slovenskega izvora, ampak prihajajo tudi iz Evrope, od katere prav tako pričakujejo pospešeno debirokratizacijo.

"Brez novih investicij, brez vlaganj ne bo produktivnosti, brez produktivnosti ne bo konkurenčnosti gospodarstva in brez konkurenčnosti prav gotovo ne bo dolgoročno vztrajnega financiranja šolstva, zdravstva, skupnih potreb in socialne varnosti, ki jo imamo vsi tako radi," je poudaril.

Vlada je po njegovih besedah sicer veliko njihovih predlogov vgradila v koalicijsko pogodbo. "Konec koncev tudi interventni zakon vsebuje nekaj takega in je korak v pravo smer," je dejal.

Tudi Janša je ob začetku vrha poudaril, da je konkurenčnost za Slovenijo velikega pomena, predvsem, ker je slovensko gospodarstvo izvozno usmerjeno. "Večji del tega, kar v Sloveniji proizvedemo, prodamo na tuje trge," je izpostavil in dodal, da je notranji trg države razmeroma majhen, obenem pa je del skupnega evropskega trga, kjer deluje tudi zunanja konkurenca.

"To seveda pomeni, da moramo biti sposobni proizvajati kakovostne produkte, produkte, ki so najmanj enake kakovosti kot tisti, ki jih proizvaja konkurenca, za ceno, ki ni večja od cene proizvodnje teh produktov drugod. In to je vsa filozofija konkurenčnosti," je dejal.

Po njegovih besedah je treba urediti predvsem tri stvari. Na prvem mestu je, kot je dejal, človek. Demografija je po Janševih besedah naš ključen strateški problem, ne samo Slovenije, ampak tudi Evrope. "Znotraj tega problema pa je seveda pomembna prioriteta razporejanja tega človeškega vira. Se pravi, če je v nekem delu tega vira preveč, ga zmanjka drugje in tega ni možno reševati z uvozom delovne sile," je izpostavil.

Kot drugo je izpostavil stabilno, razumno in stabilno davčno okolje. "Davki morajo biti razumni in se ne smejo spreminjati vsako leto ali pa z vsako vlado," je poudaril.

Na tretjem mestu pa je poudaril čim manj birokracije, predpisov, ki dušijo in podaljšujejo postopke pri umeščanju projektov v prostor, pri gradnji ali pri pridobivanju raznoraznih dovoljenj in standardov. "Če so ti postopki daljši pri nas kot drugod, potem tukaj že izgubljamo eno od konkurenčnih prednosti oz. konkurenčnih enakosti," je opozoril.

Vlada se po njegovih besedah tega zaveda, a ni edini odločevalec. Izpostavil je referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. "Tukaj bo ljudstvo odločilo, ali bomo v prihodnosti dobivali pogoje, v katerih bo lahko slovensko gospodarstvo konkurenčno in bo s tem dovolj denarja za blaginjo za vse, ali pa bomo stagnirali, tako kot smo stagnirali od leta 2008 do zdaj, ko se v primerjavi s povprečjem EU praktično nismo premaknili nikamor," je izpostavil.

Tudi glavna ekonomistka Evropske banke za obnovo in razvoj Beata Javorcik je med izzivi, s katerimi se sooča celotna EU, izpostavila demografske spremembe, negotovost v zunanji trgovini in visok stroške energije. Konflikt na Bližnjem vzhodu je v Evropi močno zvišal cene zemeljskega plina, cena elektrike pa je v Evropi 2,5-krat višja kot v ZDA, kar spodkopava evropsko konkurenčnost, je dejala.

Pri demografiji pa je opozorila, da starajoče se prebivalstvo že vpliva na življenjski standard in po podatkih EBRD že odbija pol odstotne točke pri rasti BDP na prebivalca.

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vrh gospodarstva vlada gospodarstvo

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KOMENTARJI19

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AlienTechnology
20. 10. 2026 16.49
Bojo imeli v hotelu mama otroke da bo pol hotel pr' babi
Odgovori
0 0
Max42
20. 10. 2026 16.48
Spet samo sestanki.....Začnite raje gradit stanovanje za mlade,da ne bodo do 40 leta mama hotel.....
Odgovori
+4
4 0
Desniprepad
20. 10. 2026 16.46
Janez Janša je na vrhu slovenskega gospodarstva slovesno ugotovil, da Slovenija od leta 2008 gospodarsko stagnira glede na evropsko povprečje. Sledi veliko nacionalno vprašanje: Kdo je vendar vodil to državo v vseh teh letih? Začnimo zgodovinsko raziskavo. Leta 2008 – Janša predsednik vlade. Leta 2012 – Janša ponovno predsednik vlade. Leta 2020 – Janša že tretjič predsednik vlade. Leta 2026 – Janša četrtič predsednik vlade. In zdaj isti Janša opozarja, da se Slovenija od leta 2008 ni premaknila nikamor! 😂 Očitno imamo v Sloveniji prav poseben gospodarski pojav: politiki se menjajo, Janša se vrača, odgovornost pa vedno ostane pri nekom drugem. Zdaj opozarja še na demografijo, previsoke davke, birokracijo in pomanjkanje predvidljivosti. Vse lepo in prav. Ampak če nekdo večkrat vodi državo v obdobju, ki ga sam označuje za stagnacijo, bi bilo zanimivo slišati tudi kakšno samokritično misel. Namesto tega dobimo novo razvojno strategijo, nov zakon in nov referendum. Slovenski politični paradoks: Ko si na oblasti, rešuješ probleme. Ko si v opoziciji, razlagaš, kdo jih je povzročil. Ko se četrtič vrneš na oblast, pa ugotoviš, da problemi trajajo že od tvojega prvega mandata. 😂 Slovenija morda res stagnira že 18 let, a ena stvar vztrajno napreduje: število Janševih mandatov!
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+5
5 0
ZMERNI DESNIČAR
20. 10. 2026 16.45
nej dajo kakšne olajšave mladim družinam če bi to mesečno žepnino migrantom namenili mladim družinam bi tudi maldi imlei več otrok!!! tudi od desnih so samo besede hočemo rezultate remigracija in podpora SLO družinam!!!!!
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+6
6 0
2mt8
20. 10. 2026 16.44
Rdeča zvezda + pravoslavni križ = srbija , rusija. To je tIsto pravo v Slovenji.
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+1
1 0
suleol
20. 10. 2026 16.41
jansa ve kako je v gospodarstvu treba vsa cast
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-5
2 7
Vest-naroda
20. 10. 2026 16.38
Za članstvo v SDS moraš biti plod parjenja v ožjem sorodstvu.
Odgovori
+4
9 5
2mt8
20. 10. 2026 16.41
Za članstvo v Svobodi, Levici in SD pa mora vsaj oče biti Srb..
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-1
3 4
Grosemist
20. 10. 2026 16.51
Stevanovič
Odgovori
0 0
Rookoko
20. 10. 2026 16.38
Denar iz pokojninskega sklada mika hijene iz izraela. To bo potrebno prepreciti. Se ena od uslug za akcijo crne kocke na volitvah.
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+2
6 4
rogla
20. 10. 2026 16.38
Proti interventnemu zakonu!
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+3
7 4
Podlesničar
20. 10. 2026 16.36
In demagogija...
Odgovori
+1
3 2
patogen
20. 10. 2026 16.35
Levičar pa pravi, da je treba glede demografije ubrati pariško pot....
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-2
3 5
Limonček60
20. 10. 2026 16.43
Ja,to je druga opcija,pa to
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+2
2 0
Janez Podrepnik
20. 10. 2026 16.31
🤣🤣🤣
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+1
1 0
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