Gospodarstvo ostro proti podaljšanju kritja bolniških v breme delodajalca

Ministri so namreč v ponedeljek opravili razpravo o pripravi proračunov za leti 2024 in 2025 in, kot je neuradno izvedel N1, razpravljali tudi o ukrepih, ki bi lahko prizadeli podjetnike. Razmišljali naj bi, da bi se nadomestila bolniške odsotnosti obračunavalo tako, kot se jih je pred spremembo v prejšnjem mandatu. V breme delodajalca je takrat šlo 30 delovnih dni, z januarsko spremembo pa so to obdobje skrajšali na 20 delovnih dni na posamezno odsotnost z dela in ne več kot 80 v koledarskem letu.

"Če bo Vlada RS podaljšala izplačevanje bolniške odsotnosti v breme delodajalcev, bo s tem naredila velik korak nazaj in dodatno otežila že tako zahtevne razmere, v katerih deluje slovensko gospodarstvo," so se danes odzvali predstavniki gospodarske, obrtno-podjetniške in trgovinske zbornice, združenja delodajalcev ter združenja delodajalcev obrti in podjetnikov. Dodali so, da so delodajalske organizacije močno zaskrbljene.

V dopisu predsedniku vlade so poudarili, da bi takšna odločitev pomenila samovoljen in enostranski ukrep ter da je slovensko gospodarstvo že brez tega izpostavljeno visoki ravni tveganj in negotovosti.

Od premierja Roberta Goloba pričakujejo, da jim bo prisluhnil. Dopis so sicer naslovili tudi na ministra za gospodarstvo, turizem in šport Matjaža Hana ter na vodje poslanskih skupin v DZ.

Vlada bo razpravo o proračunih nadaljevala v četrtek, ko bo proračunske dokumente predvidoma tudi potrdila.