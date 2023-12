Gospodarstvo sprejema povabilo na pogovore, a pod določenimi pogoji

Šimonka je s tem v zvezi vnovič naštel razveljavitev večine razbremenitev pri dohodnini s konca obdobja prejšnje vlade z obljubo davčnih sprememb, do katerih pa ni prišlo, dodatne obveznosti iz novele Zakona o delovnih razmerjih, preoblikovanje prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega prispevka v obveznega, uvedba nove dajatve za kritje stroškov dolgotrajne oskrbe ter povečanje stroškov pri napotitvah delavcev in čezmejnem opravljanju storitev.

Kateri so pogoji?

Če premier misli resno s pogovori z gospodarstvom glede administrativnih razbremenitev in davčne reforme, naj vlada umakne vsaj dvig davka na dohodek gospodarskih družb, ki ga predvideva zakon o obnovi in razvoju po avgustovski ujmi, in uvede obvezen solidarnostni prispevek za popoplavno obnovo, ne sprejme rešitev v interventnem zakonu v zdravstvu, ki obremenjujejo delodajalce, in zamakne začetek veljavnosti Zakona o čezmejnem opravljanju storitev do obljubljenega sprejema drugačne rešitve, je nanizal Šimonka.

Gospodarstvo po njegovih navedbah želi, da se ob začetku pogovorov za davčno reformo na mizo položijo vse davščine, s katerimi so obremenjeni delodajalci, nato pa se začnejo pogovori o tem, kje obremenjevati in kje razbremenjevati.

Šimonka je izpostavil še problem energetike. Zeleni prehod je po njegovih besedah sicer dejstvo, a je ob tem bistvena tudi energetska samozadostnost države, zato je treba izkoristiti vse nizkoogljične vire in čim prej sprejeti odločitev glede nove nuklearke v Krškem. V gospodarstvu predlagajo, da se referendum o tem izvede spomladi, ko bodo volitve v Evropski parlament.