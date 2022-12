Gospodarstvo svari: ponudbe za leto 2023 presegajo 500 evrov za megavatno uro

Poleg subvencioniranja cen elektrike, plina in pare zakonski predlog predvideva še shemi za subvencioniranje skrajšanega delovnega časa in čakanja na delo s ciljem ohranjanja delovnih mest v primeru resnih težav z energetsko oskrbo ter ukrepe za zagotavljanje likvidnosti podjetij. Ukrepi so ocenjeni na 1,2 milijarde evrov.

Čeprav vlada zagotavlja, da se bo s subvencioniranjem cena energetske oskrbe za podjetja občutno znižala, še posebej za energetsko intenzivna in za tista, ki bodo ob tem izvedla še ukrepe za varčevanje z energijo, in kljub temu so da so združenja zakonsko besedilo intenzivno usklajevala z vladnimi predstavniki, so v gospodarstvu nezadovoljni.

V gospodarstvu vztrajajo pri cenovni kapici

Poudarjajo namreč, da vladna uredba o zamejitvi cen elektrike za velike odjemalce, ki je spremljala sprejemanje zakonskega predloga, ni prinesla rezultatov, ki so jih v gospodarstvu pričakovali, saj da podjetja še danes prejemajo ponudbe za leto 2023, ki presegajo 500 evrov za megavatno uro. Tudi subvencionirana cena bo tako po opozorilih delodajalcev še vedno tudi do petkrat višja, kot jo plačujejo tuji tekmeci, vse to pa bo slovensko gospodarstvo postavilo v nekonkurenčen položaj in prineslo številne negativne posledice.

V gospodarstvu vztrajajo pri cenovni kapici za nakupe energije za leto 2023 in svarijo, da več kot 60 odstotkov podjetij zaradi visokih cen še nima sklenjenih pogodb za prihodnje leto. Na vladni strani medtem vztrajajo, da so predlagane rešitve maksimum tistega, kar omogoča evropska zakonodaja, in da je za resnejše znižanje samih tržnih cen elektrike in plina potreben dogovor o cenovni omejitvi na ravni EU. Ta se zaradi nesoglasij med članicami že tedne izmika.

Predstavniki najpomembnejših delodajalskih združenj bodo pred parlamentarno razpravo svoja opozorila predstavili tudi na novinarski konferenci.