Evropsko gospodarstvo se je znova skrčilo, ZDA medtem beleži rast

Tako območje z evrom kot EU kot celota sta tako tehnično gledano v recesiji, kljub okrevanju, ki smo ga beležili lani v poletnih mesecih, od julija do septembra.

V obeh območjih se je obseg gospodarstva skrčil že v zadnjem četrtletju lani, in sicer na četrtletni ravni v območju z evrom za 0,7 odstotka in v EU za 0,5 odstotka.

Za analitike recesija z dvojnim dnom ni presenečenje. Počasne kampanje cepljenj in širjenje okužb z novim koronavirusom so ustavile hitrejše okrevanje.

Krčenje gospodarstva tudi v posameznih evropskih državah

Slovenija svojih podatkov o gibanju BDP še ni razkrila, so pa to danes storila vsa večja evropska gospodarstva. Nemčija je poročala o 1,7-odstotnem četrtletnem krčenju, pri čemer jo je med 12 članicami, za katere so podatki znani doslej, pri padcu prehitela le Latvija z 2,6-odstotnim krčenjem. Drugo največje med državami z evrom, francosko gospodarstvo, je beležilo 0,4-odstotno rast, tretje največje, italijansko, pa prav tolikšno krčenje.

Največjo gospodarsko rast sta imeli v začetku letošnjega leta na četrtletni ravni Litva (1,8-odstotno) in Švedska (1,1-odstotno).

Na letni ravni so krčenje gospodarstva beležile vse države, razen Francije, ki je dosegla 1,5-odstotno rast, in Litve z enoodstotno gospodarsko rastjo. Največji padec sta imeli na letni ravni Portugalska (–5,4 odstotka) in Španija (–4,3 odstotka).