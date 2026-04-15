Gospodarstvo zadovoljno, Levica: Koristi le za bogate

Predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije so pripravili v strankah NSi, SLS, Fokus, Demokrati in Resni.ca. V njem so nanizali več ukrepov, med njimi nižji DDV za osnovna živila in del energentov ter še nekatere druge rešitve s področja malega gospodarstva, davkov, zdravstva, pokojnin in dolgotrajne oskrbe. Reprezentativne delodajalske organizacije predlog zakona pozdravljajo. V razmerah visoke draginje, ki jo poganjajo predvsem podražitve energentov in negotove geopolitične razmere, gre za nujen in pravočasen odziv, ki prinaša konkretne razbremenitve, so danes sporočili iz Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS), Združenja delodajalcev Slovenije, Trgovinske zbornice Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije in Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije. Po besedah predsednika OZS Blaža Cvara gre za zakonsko besedilo, ki pomaga ljudem in vrača konkurenčnost slovenskemu gospodarstvu. "Po letih zakonov, ki so ljudi in gospodarstvo dodatno obremenili za več milijard evrov, ta zakon prvič jasno obrača smer – več vrača kot jemlje," je še dodal. Predlog zakona po oceni generalnega direktorja OZS Danijela Lampergerja celovito združuje ukrepe, ki hkrati pomagajo ljudem in izboljšujejo pogoje za poslovanje. "Znižanje davčnih obremenitev na osnovne življenjske dobrine pomeni neposredno razbremenitev gospodinjstev, zato takšne ukrepe v OZS močno podpiramo," je dejal. Ob tem je poudaril, da znižanje DDV na osnovna živila ne sme ostati zgolj začasen krizni ukrep. Prav tako podpirajo v predlogu zakona zapisane ukrepe za gospodarstvo. Socialno kapico, razbremenitve za samostojne podjetnike in druge predlagane ukrepe vidijo kot pomemben premik v smeri bolj spodbudnega in predvidljivega okolja. To je ključno, če želimo preprečiti odliv talentov in kapitala ter ponovno vzpostaviti Slovenijo kot privlačno okolje za razvoj in investicije. Izpostavili so tudi možnost, da upokojenci ob prejemanju pokojnine ostanejo delovno aktivni. "Gre za pomembno in smiselno rešitev, ki jo obrtniki in podjetniki jasno podpiramo. Takšen pristop omogoča ohranjanje znanja in izkušenj ter hkrati prispeva k stabilnosti trga dela," so še zapisali.

Kaj predlagajo? - Znižanje DDV na pet odstotkov za 15 osnovnih živil in začasno, za devet mesecev, znižanje DDV na 9,5 odstotka za električno energijo, zemeljski plin, daljinsko ogrevanje in les za kurjavo. - Znižanje dohodnine za oddajanje premoženja v najem na 15 odstotkov ter v dolgoročni najem za mlade in mlade družine na pet odstotkov. - Uvedba socialne kapice za vse vrste prispevkov in za vse zavezance pri 7500 evrov bruto plače. - Ureditev sistema t. i. normiranih podjetnikov, in sicer bi najvišjo dovoljeno mejo za sodelovanje v sistemu za t. i. polne normirance določili pri 150.000 evrov, davčna stopnja bi znašala 20 odstotkov, normirani odhodki pa bi se priznavali progresivno. Podobno bi bolj ugoden sistem obdavčitve uvedli za popoldanske normirance. - Uvedba mikro s.p. - Sistem t. i. študentskega samostojnega podjetnika, za katerega bi veljala bistveno zmanjšana obveznost plačila prispevkov do določenega praga prihodkov ter ohranitev ugodnosti, ki izhajajo iz študentskega statusa. - Ukinitev dodatnega prispevka za dolgotrajno oskrbo za osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (popoldanski s.p., dopolnilna dejavnost na kmetiji in sobodajalci) in ukinitev prispevka za dolgotrajno oskrbo za upokojence. - Možnost prejemanja polne pokojnine ob nadaljevanju delovne aktivnosti. - Začasna neuporaba novega zakona o gostinstvu do konca letošnjega leta. - Odprava prepovedi dela zdravstvenih delavcev, ki so zaposleni v javni zdravstveni mreži, pri zasebnikih, odprava prepovedi sklepanja pogodb med javnimi zdravstvenimi zavodi in zasebniki ter odprava omejitev razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki za koncesionarje.

Levica: Predlog interventnega zakona koristi prinaša le bogatim

Omenjeni predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije je bil pripravljen brez posvetovanja z deležniki, četudi posega v sistemske zakone, v njem pa ni nič, kar bi terjalo intervencijo, menijo v Levici. Predvideva ukrepe za bogate, ostalim pa ne prinaša ničesar ali pa jim škoduje, dodajajo.

Očitke je na novinarski konferenci nanizal Dan Juvan, sicer državni sekretar na ministrstvu za delo. O predlogu za znižanje dohodnine na oddajanje premoženja v najem s 25 na 15 odstotkov je dejal, da bi koristil le lastnikom stanovanj, ki bi jim na ta način več ostalo v žepu. V primeru najemnine za stanovanje v višini 1000 evrov mesečno bi se zaslužek najemodajalca zvišal z 9000 na 10.200 evrov neto na leto, je izračunal. "Veselijo se lahko torej samo tisti, ki imajo dovolj stanovanj, da jih lahko oddajajo," je menil. V korist teh gre po njegovih besedah tudi predlagana začasna zamrznitev uporabe zakona o gostinstvu, ki uvaja postopno omejevanje kratkoročnega turističnega oddajanja stanovanj. Nadaljeval je s kritiko predlagane razvojne kapice pri 7500 evrih. "Gre za izrazito protisocialni predlog, ki ne koristi nikomur drugemu kot samo odstotku najbolje plačanih v državi. Ta ukrep je torej namenjen njihovim bogatim prijateljem, med njimi tudi šefu NLB Blažu Brodnjaku, ki se bo glede na njegove pretekle dohodke na ta račun okoristil s približno 16.000 evri neto na mesec," je bil oster Juvan. Prav tako ga ni prepričal predlog za znižanje DDV za 15 osnovnih živil na pet odstotkov ter za električno energijo, zemeljski plin, daljinsko ogrevanje in les za kurjavo na 9,5 odstotka. Prepričan je, da se bo to znižanje zgolj preneslo v dobičke trgovcev. Dokaz za to je Hrvaška, je izpostavil. V zvezi s predlagano avtomatično ukinitvijo pogodbe o zaposlitvi ob izpolnitvi pogojev za upokojitev in možnostjo prejemanja polne pokojnine ob nadaljevanju delovne aktivnosti je medtem posvaril, da gre vnovič za prisilno upokojevanje, kot ga je ustavno sodišče enkrat že razveljavilo. "Gre namreč za to, da je ljudi diskriminatorno odpuščati samo na podlagi njihove starosti. Za odpoved mora obstajati utemeljen razlog, povezan bodisi z ravnanjem delavca bodisi s poslovnimi razlogi na strani delodajalca," je dejal. Predlog delodajalcem omogoča samovoljno odpuščanje starejših delavcev in njihovo ponovno zaposlovanje z nižjo plačo na račun prejemkov iz pokojninskega zavarovanja, je pristavil. Juvan se je dotaknil tudi predloga zakona tretjega političnega stebra o uvedbi študentskega samostojnega podjetnika. V njem vidi uvajanje nove oblike prekarne zaposlitve in zniževanje pravic študentskih delavcev. "Če se delo študentov na tak način poceni in deregulira, bodo delodajalci študente namesto preko dela na napotnico silili v odpiranje študentskih s. p., s tem pa v izgubo pravic, nižje dohodke ter povečan obseg dela in posledično izgorelost," je povzel. Prepričan je, da omenjeni predlogi niso razvojni, temveč bi v resnici v proračunu izvrtali milijardno luknjo. Sledili bi rezi v javne storitve, koristi pa bi imela le peščica najbogatejših in kapital. "To je resnica tega zakonodajnega paketa, ne gre za ljudi," je sklenil.

Boštjančič: Predlagani interventni zakon tretjega bloka neizvedljiv