Gospodarstvo

Gospodarstvo zadovoljno, Levica: Koristi le za bogate

Ljubljana, 15. 04. 2026 12.10

STA D.L.
Delodajalske organizacije podpirajo predlog interventnega zakona, ki so ga pripravili v strankah t. i. tretjega političnega stebra. Predlog naslavlja ključne izzive, s katerimi se soočajo tako prebivalci kot gospodarstvo, ugotavljajo. V Levici so medtem prepričani, da predlogi niso razvojni, temveč bi v resnici v proračunu izvrtali milijardno luknjo. Sledili bi rezi v javne storitve, koristi pa bi imela le peščica najbogatejših in kapital.

Predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije so pripravili v strankah NSi, SLS, Fokus, Demokrati in Resni.ca. V njem so nanizali več ukrepov, med njimi nižji DDV za osnovna živila in del energentov ter še nekatere druge rešitve s področja malega gospodarstva, davkov, zdravstva, pokojnin in dolgotrajne oskrbe.

Reprezentativne delodajalske organizacije predlog zakona pozdravljajo. V razmerah visoke draginje, ki jo poganjajo predvsem podražitve energentov in negotove geopolitične razmere, gre za nujen in pravočasen odziv, ki prinaša konkretne razbremenitve, so danes sporočili iz Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS), Združenja delodajalcev Slovenije, Trgovinske zbornice Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije in Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije.

Po besedah predsednika OZS Blaža Cvara gre za zakonsko besedilo, ki pomaga ljudem in vrača konkurenčnost slovenskemu gospodarstvu. "Po letih zakonov, ki so ljudi in gospodarstvo dodatno obremenili za več milijard evrov, ta zakon prvič jasno obrača smer – več vrača kot jemlje," je še dodal.

Predlog zakona po oceni generalnega direktorja OZS Danijela Lampergerja celovito združuje ukrepe, ki hkrati pomagajo ljudem in izboljšujejo pogoje za poslovanje. "Znižanje davčnih obremenitev na osnovne življenjske dobrine pomeni neposredno razbremenitev gospodinjstev, zato takšne ukrepe v OZS močno podpiramo," je dejal. Ob tem je poudaril, da znižanje DDV na osnovna živila ne sme ostati zgolj začasen krizni ukrep.

Prav tako podpirajo v predlogu zakona zapisane ukrepe za gospodarstvo. Socialno kapico, razbremenitve za samostojne podjetnike in druge predlagane ukrepe vidijo kot pomemben premik v smeri bolj spodbudnega in predvidljivega okolja. To je ključno, če želimo preprečiti odliv talentov in kapitala ter ponovno vzpostaviti Slovenijo kot privlačno okolje za razvoj in investicije.

Izpostavili so tudi možnost, da upokojenci ob prejemanju pokojnine ostanejo delovno aktivni. "Gre za pomembno in smiselno rešitev, ki jo obrtniki in podjetniki jasno podpiramo. Takšen pristop omogoča ohranjanje znanja in izkušenj ter hkrati prispeva k stabilnosti trga dela," so še zapisali.

Kaj predlagajo?

- Znižanje DDV na pet odstotkov za 15 osnovnih živil in začasno, za devet mesecev, znižanje DDV na 9,5 odstotka za električno energijo, zemeljski plin, daljinsko ogrevanje in les za kurjavo.

- Znižanje dohodnine za oddajanje premoženja v najem na 15 odstotkov ter v dolgoročni najem za mlade in mlade družine na pet odstotkov.

- Uvedba socialne kapice za vse vrste prispevkov in za vse zavezance pri 7500 evrov bruto plače.

- Ureditev sistema t. i. normiranih podjetnikov, in sicer bi najvišjo dovoljeno mejo za sodelovanje v sistemu za t. i. polne normirance določili pri 150.000 evrov, davčna stopnja bi znašala 20 odstotkov, normirani odhodki pa bi se priznavali progresivno. Podobno bi bolj ugoden sistem obdavčitve uvedli za popoldanske normirance.

- Uvedba mikro s.p.

- Sistem t. i. študentskega samostojnega podjetnika, za katerega bi veljala bistveno zmanjšana obveznost plačila prispevkov do določenega praga prihodkov ter ohranitev ugodnosti, ki izhajajo iz študentskega statusa.

- Ukinitev dodatnega prispevka za dolgotrajno oskrbo za osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (popoldanski s.p., dopolnilna dejavnost na kmetiji in sobodajalci) in ukinitev prispevka za dolgotrajno oskrbo za upokojence.

- Možnost prejemanja polne pokojnine ob nadaljevanju delovne aktivnosti.

- Začasna neuporaba novega zakona o gostinstvu do konca letošnjega leta.

- Odprava prepovedi dela zdravstvenih delavcev, ki so zaposleni v javni zdravstveni mreži, pri zasebnikih, odprava prepovedi sklepanja pogodb med javnimi zdravstvenimi zavodi in zasebniki ter odprava omejitev razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki za koncesionarje.

Levica: Predlog interventnega zakona koristi prinaša le bogatim

Omenjeni predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije je bil pripravljen brez posvetovanja z deležniki, četudi posega v sistemske zakone, v njem pa ni nič, kar bi terjalo intervencijo, menijo v Levici. Predvideva ukrepe za bogate, ostalim pa ne prinaša ničesar ali pa jim škoduje, dodajajo.

Očitke je na novinarski konferenci nanizal Dan Juvan, sicer državni sekretar na ministrstvu za delo. O predlogu za znižanje dohodnine na oddajanje premoženja v najem s 25 na 15 odstotkov je dejal, da bi koristil le lastnikom stanovanj, ki bi jim na ta način več ostalo v žepu. V primeru najemnine za stanovanje v višini 1000 evrov mesečno bi se zaslužek najemodajalca zvišal z 9000 na 10.200 evrov neto na leto, je izračunal. "Veselijo se lahko torej samo tisti, ki imajo dovolj stanovanj, da jih lahko oddajajo," je menil.

V korist teh gre po njegovih besedah tudi predlagana začasna zamrznitev uporabe zakona o gostinstvu, ki uvaja postopno omejevanje kratkoročnega turističnega oddajanja stanovanj.

Nadaljeval je s kritiko predlagane razvojne kapice pri 7500 evrih. "Gre za izrazito protisocialni predlog, ki ne koristi nikomur drugemu kot samo odstotku najbolje plačanih v državi. Ta ukrep je torej namenjen njihovim bogatim prijateljem, med njimi tudi šefu NLB Blažu Brodnjaku, ki se bo glede na njegove pretekle dohodke na ta račun okoristil s približno 16.000 evri neto na mesec," je bil oster Juvan.

Prav tako ga ni prepričal predlog za znižanje DDV za 15 osnovnih živil na pet odstotkov ter za električno energijo, zemeljski plin, daljinsko ogrevanje in les za kurjavo na 9,5 odstotka. Prepričan je, da se bo to znižanje zgolj preneslo v dobičke trgovcev. Dokaz za to je Hrvaška, je izpostavil.

V zvezi s predlagano avtomatično ukinitvijo pogodbe o zaposlitvi ob izpolnitvi pogojev za upokojitev in možnostjo prejemanja polne pokojnine ob nadaljevanju delovne aktivnosti je medtem posvaril, da gre vnovič za prisilno upokojevanje, kot ga je ustavno sodišče enkrat že razveljavilo.

"Gre namreč za to, da je ljudi diskriminatorno odpuščati samo na podlagi njihove starosti. Za odpoved mora obstajati utemeljen razlog, povezan bodisi z ravnanjem delavca bodisi s poslovnimi razlogi na strani delodajalca," je dejal. Predlog delodajalcem omogoča samovoljno odpuščanje starejših delavcev in njihovo ponovno zaposlovanje z nižjo plačo na račun prejemkov iz pokojninskega zavarovanja, je pristavil.

Juvan se je dotaknil tudi predloga zakona tretjega političnega stebra o uvedbi študentskega samostojnega podjetnika. V njem vidi uvajanje nove oblike prekarne zaposlitve in zniževanje pravic študentskih delavcev. "Če se delo študentov na tak način poceni in deregulira, bodo delodajalci študente namesto preko dela na napotnico silili v odpiranje študentskih s. p., s tem pa v izgubo pravic, nižje dohodke ter povečan obseg dela in posledično izgorelost," je povzel.

Prepričan je, da omenjeni predlogi niso razvojni, temveč bi v resnici v proračunu izvrtali milijardno luknjo. Sledili bi rezi v javne storitve, koristi pa bi imela le peščica najbogatejših in kapital. "To je resnica tega zakonodajnega paketa, ne gre za ljudi," je sklenil.

Boštjančič: Predlagani interventni zakon tretjega bloka neizvedljiv

Predlog interventnega zakona so stranke t. i. tretjega političnega bloka ostalim parlamentarnim strankam poslale v četrtek. Finančni minister Klemen Boštjančič je takrat ocenil, da je na način, kot je zapisan, neizvedljiv. Po njegovem prepričanju bi minister za finance v katerikoli vladi izrazito nasprotoval takšnemu zakonu.

Ocena, ki so jo na hitro naredili na ministrstvu za finance, je, da ukrepi pomenijo za nekaj več kot milijardo evrov manj prihodkov v proračun in hkrati večje odhodke. Priti s takšnim predlogom brez pojasnila, kako se bo to na drugi strani kompenziralo oziroma kje se bo našlo rezerve, se Boštjančiču zdi neodgovorno.

Preberi še Boštjančič: Predlagani interventni zakon tretjega bloka neizvedljiv
Nafta občutno cenejša: cena za sod ostaja pod 100 dolarji

  • katalog 15.4
  • tramplolin 15.4
  • regal 15.4
  • visokotlačni čistilec 15.4
  • delavniški voziček 15.4
  • bencinska kosilnica 15.4
  • vrtna hiška 15.4
  • Markiza 300x200
  • plinski žar 15.4
  • Peč za pico 15.4
  • Vrtno pohištvo Daisy
  • Traktorska kosilnica 15.4
  • Paviljon Jakarta 15.4
  • Paviljon milos 15.4
KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Pedro Lopez
15. 04. 2026 14.11
Zakaj so sploh predstavniki Levice na mestih, kjer lahko komentirajo take predloge. Za njih je bogatun vsak, ki ima svoje stanovanje ali zasluži nekoliko več od povprečja. Kar levi predstavniki pozabijo omeniti, so tudi pozitivni učinki. Z nižjimi davki na oddajnje je manj oddajanja na črno = več davkov, več varstva za najemnike. Razvojna kapica je nujno potrebna zaradi tujih vlaganj in privabljanja visokoizobraženih kadrov = razvoj + dolgoročno pozitiven učinek na davke, če bo Brodnjak dobil več neto, to ni njihov problem. To da upokojenci ne smejo delati, je itak glede na starajočo se družbo, totalna bedarija in ne vem, zakaj bi šlo za nekašno prisilno upokojevanje, če lahko delajo potem naprej, le da dobivajo prihodek iz dveh virov. Študentski sp je odlična ideja, ne pozabimo, da so študenti ustanovili tudi danes največje podjetja na svetu (Facebook, Apple, Microsoft itd.) in gre za sproščanje podjetniške pobude. Zlorabljanje prekarnosti se kontrolira z nadzorom, ne pa se prepovedmi. Poleg tega, kaj pa sedaj dela študentski servis - z nič dela kasira 15% od vseh prihodkov študentov, to je izkoriščanje. S študentskim sp več denarja brez posrednikov ostane študentom. Poleg tega pa je v Sloveniji potrebno sprostiti fleksibilne oblike dela in ljudem omogočiti, da si zaslužijo kakšen dodaten evro (tudi poleg službe). Skratka, argumenti tipični za levičarje, ki povsod vidijo samo slabo in izkoriščanje. Izkoriščanje je potrebno odpraviti z nadzorom, ne pa s prepovedmi, ki predstavljajo kazen za vse, ki zavira podjetništvo. Znižanje DDV pa sploh ne bom komentiral, to je predlog o katerem se razpravlja po celi EU, spet, zlorabe se preprečuje z nadzorom.
spaceair
15. 04. 2026 14.10
od 800€ uspešnosti mi država leva vlada pobere 300€ .. a ni to svinjarija!!!
jozefStefan
15. 04. 2026 14.09
Sliši se lepo ampak, ti ki so to pisali nimajo vpogleda v realno stanje. Če pa iz javno dostopnih podatkov, razmislimo sami.. pa.. Že sedaj smo imeli cca 2.5+ milijarde primanjkljaja. Ne smemo pozabit obljube o novem dvigu plač v javnem sektorju. Torej je primanjkljaj cca 3 milijarde. O gospodarski rasti 2 in več% lahko še nekaj let sanjamo. Seveda so to verjetno že bivši vodilni želeli poravnati z davkom na nepremičnine cca 3.5 milijarde. Torej - in - očitno tudi v financah data +.
Podlesničar
15. 04. 2026 14.09
Nedopustno in skrajno neresno je predlagati takšne ukrepe brez izračuna učinkov na proračun.
Lark
15. 04. 2026 14.06
Ne bluzite od višjih davkov tudi ni imel nihče nič, razen lenuhov...
geemale
15. 04. 2026 14.06
Na koncu bo tak proračun sesul Bruselj.... trikrat lahko ugibate, po kateri plačah in pokojninah bo potem padlo.... in to je šiptarjev cilj, grški scenarij 2026
trollolll
15. 04. 2026 13.58
a tisti eksperimenti z normicanci se zdijo bostjancicu pa odgovorni? pajaco en. 3 leta zapored si je konec leta spomnil novo budalestino... po 4 letih pa skoraj vse zresetiral in so postali normiranci pomembni del gospodarstva. prej pa pljuval na polno.
trollolll
15. 04. 2026 14.00
pa ne pozabimo... bostjancic je imel normiran sp pred vstopom v vlado, njegova zena ga ima se zdaj. in tudi tinca ga ima. samo toliko. in ker so imeli vojno z zdravniki, ki so imeli popoldanski normiranec, smo postali vsi anomalija.
Kaj_je_res
15. 04. 2026 13.57
Levičarji se najbolje počutijo pri nabijanju davkov. Za njih je glavni, da na koncu vsem ostane enako malo, bog ne daj, da bi pridni in delovni imeli vec. Potem pa sons korupcijo milijarde našega denarja navlecejo na Ciper in drugam. Mladi Janković zelo udobno živi v Monaku.
nikagaja
15. 04. 2026 13.52
ze to, katere stranke so ga spravile skupaj, pove vse. hvala lepa.
ActiveR
15. 04. 2026 13.51
Nedopustno in skrajno neresno je, da minister Boštjančič s pozicije moči ustrahuje javnost z milijardnim primanjkljajem na podlagi lastnega priznanja, da so bili izračuni narejeni "na hitro" in površno. Takšno opletaje z nevidnimi številkami, ki jih nihče ni videl ali strokovno preveril, ni nič drugega kot jalov poskus vnaprejšnje diskreditacije brez argumentov, kar je do gospodarstva in državljanov globoko nepošteno. Namesto transparentnega dialoga vlada uporablja metodologijo "na palec" kot politično orožje, s čimer zgolj potrjuje svojo aroganco in strah pred vsakršno rešitvijo, ki bi dejansko razbremenila tiste, ki ta proračun polnijo. Predvsem pa njega in njegovo GS predstavilo v luči popolne nesposobnosti!
ActiveR
15. 04. 2026 13.59
Prav sprevrženo in politično dvolično je, da Luka Mesec in Levica danes svarijo pred domnevnimi luknjami opozicijskih predlogov, ko pa so prav s svojim utopičnim programom v proračunu za leti 2025 in 2026 izvrtali rekordno, več kot dvomilijardno brezno!
ROMELS
15. 04. 2026 13.48
Če bi levičarji odigrali ta pravo vlogo levičarjev, bi danes imeli najmanj 10-12 poslanskih sedežev. Ker so pa to potuhnjeni kapitalisti, in gledajo samo za svojo osebno korist, jih večina zavrača, le naivni jim še verjamejo.
Vakalunga
15. 04. 2026 13.26
Bomo imeli par Konzulatov, agencij, vladnih služb, univerz, nevladnikov, komisij, nad komisij, podkomisij.. in občin manj za začetek, bo znova veselje zaživelo bo gospodarstvo in bo čistejši zrak.
Vakalunga
15. 04. 2026 13.29
Golob je predlagal zmanjšanje ministrstev, kar sam naj jih ukine te ki jih je sam ustanovil, brez potrebe in koristi ter da ljudi na cesto..Ne vem kaj se čaka..če ne bo izvoljen pa naj pobere še tiste nebodigatreba ki jih je zaposlil..
Important notice
15. 04. 2026 12.51
Boštjančič se boji, da bo zmanjkalo denarja za v levi žep!
Portal
Nihče ni verjel, da bodo ostali skupaj, danes imajo družine in otroke
Mladi zvezdnik pričakuje prvega otroka s trenerjevo hčerko
Mladi zvezdnik pričakuje prvega otroka s trenerjevo hčerko
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Nuša Derenda pričakuje svojega prvega vnuka
Nuša Derenda pričakuje svojega prvega vnuka
zadovoljna
Portal
Razkrila, kaj se je dogajalo, ko sta noč preživela brez kamer
Lepotica bosanskih korenin ljubi tega vrhunskega športnika
Lepotica bosanskih korenin ljubi tega vrhunskega športnika
Edino krilo, ki ga bomo nosile to pomlad
Edino krilo, ki ga bomo nosile to pomlad
Kdo si zasluži zmago: Ema ali Aleksandra?
Kdo si zasluži zmago: Ema ali Aleksandra?
vizita
Portal
Tihi rak, ki se začne kot nedolžna ranica: ploščatocelični karcinom, ki ga mnogi opazijo prepozno
To so živila, ki jih strokovnjaki priporočajo za počasnejše staranje
To so živila, ki jih strokovnjaki priporočajo za počasnejše staranje
Vnetje mehurja: kako ga prepoznati in ustaviti, preden se poslabša
Vnetje mehurja: kako ga prepoznati in ustaviti, preden se poslabša
Alergija ali prehlad? Ključni znaki, po katerih ju lahko hitro ločite
Alergija ali prehlad? Ključni znaki, po katerih ju lahko hitro ločite
cekin
Portal
Kako izkoristiti INR: Pogosta vprašanja in odgovori
Regres v javnem sektorju 2026: koliko znaša in kdaj bo izplačan
Regres v javnem sektorju 2026: koliko znaša in kdaj bo izplačan
Vzhodna Nemčija ga je presenetila: izkušnja z dela v Dresdnu
Vzhodna Nemčija ga je presenetila: izkušnja z dela v Dresdnu
Pivo za 2, kosilo za 10 evrov – vaš idealen dopust
Pivo za 2, kosilo za 10 evrov – vaš idealen dopust
moskisvet
Portal
Odšel je velikan: Umrl eden največjih branilcev Real Madrida
Vozniki pozor: maraton nadzora hitrosti na 540 lokacijah po vsej državi
Vozniki pozor: maraton nadzora hitrosti na 540 lokacijah po vsej državi
Ali Novak Đoković res spet jé meso? Posnetek iz Sarajeva sprožil ugibanja
Ali Novak Đoković res spet jé meso? Posnetek iz Sarajeva sprožil ugibanja
Vsako sekundo izgubimo 20.000 zvezd
Vsako sekundo izgubimo 20.000 zvezd
dominvrt
Portal
Delovna akcija: Ana za otroke pripravila še eno presenečenje
Kako gojiti dalije: preprost vodič za spektakularen vrt
Kako gojiti dalije: preprost vodič za spektakularen vrt
Kako učinkovito prenoviti staro hišo za udobno bivanje
Kako učinkovito prenoviti staro hišo za udobno bivanje
Največja napaka pri prenovi: zaradi tega ljudje plačajo tisoče evrov več
Največja napaka pri prenovi: zaradi tega ljudje plačajo tisoče evrov več
okusno
Portal
Hitra pomladna jed iz ene ponve
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
Nista verjela, da jima bo uspelo, danes sta "zvezdi" slovenskega podjetništva
Nista verjela, da jima bo uspelo, danes sta "zvezdi" slovenskega podjetništva
Kako jesti chia semena: 7 odličnih idej za pripravo
Kako jesti chia semena: 7 odličnih idej za pripravo
voyo
Portal
Posthumno
Kmetija
Kmetija
Otok ljubezni ZDA
Otok ljubezni ZDA
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kdo je Ghislaine Maxwell?
