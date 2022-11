Gospodarstvo zaradi energetske krize zaprosilo za 6,4 milijona evrov pomoči

Kot so danes sporočili iz Spirita, spletna aplikacija deluje brez težav. V prvem tednu so imeli prijavitelji po njihovih navedbah nekaj izzivov pri pripravi in oddaji vloge v aplikaciji, najpogosteje pri podpisovanju pooblastila s kvalificiranim digitalnim potrdilom, zato jim svetujejo, naj v primeru težav sledijo napotkom na spletni strani izdajatelja potrdila.

Spirit je aplikacijo za oddajo vlog za nepovratna sredstva po zakonu o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina odprl 1. novembra, vloge pa je mogoče oddati do 15. novembra do 12. ure. Upravičenci do pomoči so pravne ali fizične osebe ali gospodarsko interesna združenja, ki so organizirani v skladu z zakonom in so bili registrirani v Sloveniji za opravljanje gospodarske dejavnosti do vključno 30. novembra 2021.

Predvidene so tri vrste pomoči. Pri enostavni pomoči je pomoč na upravičenca omejena na 500.000 evrov oz. na 62.000 evrov v primarni kmetijski proizvodnji proizvodov in 75.000 evrov v ribištvu in akvakulturi. Pri posebni pomoči je najvišja skupna pomoč na upravičenca omejena na dva milijona evrov. Pri pomoči za energetsko intenzivna podjetja je najvišja skupna pomoč na upravičenca omejena na 25 milijonov evrov oz. 50 milijonov evrov za subjekte v sektorjih ali podsektorjih, ki jih določa zakon (med drugim v proizvodnji aluminija, papirja, železa in jekla, kemikalij).

Za stroške elektrike in zemeljskega plina v letošnjem letu

Upoštevajo se stroški nakupa elektrike in zemeljskega plina v obdobju od 1. junija do 31. decembra 2022. Pri enostavni pomoči se bo povrnilo do 50 odstotkov upravičenih stroškov, pri posebni največ 30 odstotkov upravičenih stroškov, energetsko intenzivnim podjetjem pa največ 70 odstotkov upravičenih stroškov.

Mali poslovni odjemalci, to so tisti, katerih povprečna letna poraba plina ne presega 100 megavatnih ur oziroma je pri električni energiji njihova priključna moč manjša ali enaka 43 kilovatom, skupna priključna moč vseh merilnih mest pa enaka ali manjša od 86 kilovatov, so sicer upravičeni do pomoči zgolj za junij in avgust letos, saj imajo od 1. septembra regulirane cene, so opozorili v Spiritu.