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Gospodarstvo

'Tako težko še ni bilo.' Podjetniki svarijo, statistika jim ne pritrjuje

Ljubljana, 06. 11. 2026 07.26 pred 58 minutami 4 min branja 57

Avtor:
D.L.
Gospodarstvo

Predstavniki gospodarstva so družno pozvali k podpori interventnemu zakonu, češ da tako težko kot v zadnjih štirih letih v naši državi še ni bilo. Podatki statističnega urada in urada za makroekonomske analize in razvoj medtem kažejo drugačno, precej bolj optimistično sliko. V kakšni kondiciji je slovensko gospodarstvo?

"Tako težko v tej državi še ni bilo." S temi besedami je Marko Kajzer, podjetnik s 43-letnim stažem, opozoril, da so se razmere za poslovanje v zadnjih letih močno poslabšale, in se zavzel za sprejetje interventnega zakona. Pa je slovensko gospodarstvo res v tako slabi formi? Podatki statističnega urada (Surs) in napovedi Urada za makroekonomske analize in razvoj (Umar) slikajo precej bolj optimistično podobo, čeprav razgaljajo tudi izzive.

Gospodarska rast
Gospodarska rast
FOTO: Profimedia

Bruto domači proizvod je po podatkih Sursa v letošnjem drugem četrtletju zrasel za zavidljivih pet odstotkov, medtem ko je bila gospodarska rast v primerjavi z istim obdobjem lani v prvi polovici leta 4,1-odstotna. Poganjali so jo predvsem domača potrošnja, investicije in okrepljena zunanja menjava.

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Mednarodni denarni sklad je v oktobrski napovedi skladno s pričakovanji izboljšal gospodarske obete za Slovenijo. V primerjavi z ocenami iz aprila je napoved rasti slovenskega gospodarstva za letos izboljšal za 1,2 odstotne točke na 3,2 odstotka. Svetovni BDP se bo medtem letos okrepil za 3,1 odstotka, prihodnje leto pa za 3,4 odstotka, napoveduje IMF.

Tudi Umar je v septembrski napovedi močno izboljšal napoved gospodarske rasti za letos. Namesto dveodstotne rasti bruto domačega proizvoda po novem pričakuje 3,8-odstotno rast, ki je predvsem posledica znatnega pospeška v prvem polletju. V letih 2027 in 2028 se bo rast umirila na 2,5 oziroma na 2,3 odstotka.

Domača potrošnja se je medletno okrepila za 5,9 odstotka. Gospodinjstva so za končno potrošnjo porabila 3,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani, močno rast so beležile investicije. Bruto investicije v osnovna sredstva so se po podatkih Sursa povečale za 13,2 odstotka, največ zaradi naložb v zgradbe in objekte, ki so se skupno zvišale za 19 odstotkov. Investicije v drugo opremo in stroje so se povečale za 10,1 odstotka, pri čemer je rast investicij v transportno opremo dosegla skoraj 15 odstotkov.

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Dodana vrednost v gospodarstvu se je medletno zvišala za 4,8 odstotka. Najhitreje je raslo gradbeništvo, kjer je bila rast skoraj 16-odstotna. Pomemben prispevek so imele tudi dejavnosti trgovine, prometa in gostinstva, kjer je bila rast najvišja v zadnjih štirih letih, ter predelovalne dejavnosti, ki so dosegle najboljši rezultat v zadnjih šestih četrtletjih.

Rast menjave s tujino

Potem ko je bila rast blagovne menjave v drugem četrtletju najvišja po tretjem četrtletju 2024, se je ugoden trend nadaljeval tudi v naslednjih mesecih. Izvoz blaga in storitev se je v drugem četrtletju povečal za 6,4 odstotka, uvoz pa za 7,6 odstotka. V tretjem četrtletju je bil izvoz blaga medletno višji za 10,9 odstotka, medtem ko se je uvoz povečal za 34,7 odstotka oziroma za 10,1 odstotka brez vpliva poslov oplemenitenja.

Rast gospodarstva se odraža tudi na trgu dela. V drugem četrtletju je bilo zaposlenih približno 1,1 milijona ljudi, kar je 3.500 več kot pred letom dni. Največ novih zaposlitev so ustvarile strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti ter javni sektor, medtem ko se je zaposlenost v predelovalnih dejavnostih zmanjšala za okoli 3.000 oseb.

Zadnji podatki Sursa glede vrednosti industrijske proizvodnje segajo v avgust. Vrednost industrijske proizvodnje se je medletno zvišala za 4,8 odstotka, skupni prihodki od prodaje pa so zrasli za 6,4 odstotka, predvsem zaradi 6,6-odstotne rasti v predelovalnih dejavnostih.

Tudi ti podatki kažejo dobro kondicijo gospodarstva, opozorilne luči pa se začnejo prižigati, ko se ozremo k inflaciji. Po podatkih Umarja je medletna inflacija oktobra ostala pri 3,3 odstotka, poganjale pa so jo predvsem višje cene energentov.

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Kaj muči gospodarstvo?

Kajzer je omenil, da podjetnikom zaradi naraščajočih stroškov dela, prispevkov in drugih obveznosti ostaja vse manj prostora za razvoj.

V oktobrski raziskavi poslovnih tendenc, ki jo opravlja Surs, je rast stroškov dela kot omejitev navedlo 38 odstotkov podjetij v trgovini na drobno in 44 odstotkov v gradbeništvu. V trgovini na drobno sicer kot največjo oviro prepoznavajo konkurenco v sektorju (47 odstotkov), v gradbeništvu pa pomanjkanje usposobljenih delavcev (48 odstotkov), visoko (41 odstotkov ali 11 odstotkov več kot lani) so tudi visoki stroški materiala.

V predelovalnih dejavnostih so kot omejitve najpogosteje izpostavili negotove gospodarske razmere (39 odstotkov), sledila sta pomanjkanje usposobljenih delavcev in nezadosten obseg tujega povpraševanja. V storitvenih dejavnostih pa sta med odgovori prevladovala nezadostno povpraševanje in pomanjkanje delovne sile.

Tako je Surs pozitivnim dejavnikom navkljub oktobra zabeležil rahel upad gospodarske klime. K slabšemu razpoloženju sta največ prispevala upad zaupanja med potrošniki in v trgovini na drobno, medtem ko sta se zaupanje v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu nekoliko izboljšala.

Kljub temu statistični podatki ne pritrjujejo besedam, da tako težko še ni bilo. Slovenija namreč dosega razmeroma visoko gospodarsko rast, brezposelnost je nizka, investicijska aktivnost pa močna. Vendar pa to ne pomeni, da podjetja nimajo resnih težav. Soočajo se z visokimi stroški dela, pomanjkanjem usposobljenih kadrov, negotovim mednarodnim okoljem in šibkejšim povpraševanjem na nekaterih trgih.

Opozorila fiskalnega sveta

Po ocenah, ki jih je fiskalni svet objavil septembra, bi uveljavitev zakona o interventnih ukrepih verjetno spodbudila gospodarsko rast. "Vendar njeni povratni učinki v nobeni opravljeni simulaciji tudi po desetih letih ne nadomestijo neposrednega poslabšanja javnofinančnega salda v celoti," so opozorili.

Samo v prihodnjem letu bi uveljavitev zakona javnofinančni primanjkljaj povečala za okoli 1,2 milijarde evrov oz. okoli 1,5 odstotka napovedanega bruto domačega proizvoda. Največ bi k temu prispevali uvedba kapice na plačilo socialnih prispevkov za bruto dohodke nad 7500 evrov (264 milijonov evrov) in možnost prejemanja polne pokojnine ob nadaljevanju dela po izpolnitvi upokojitvenih pogojev (257 milijonov evrov), je fiskalni svet zapisal v analizi.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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KOMENTARJI57

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zvoneti
06. 11. 2026 08.36
Kakšno butasto dramatiziranje in zavajanje. Ker je predlagani zakon povsem nedorečen, zavit v meglo brez konkretnih vsebin in analiz, brez pojasnil kaj prinese ali odnese posamezni zakon, je glasovanje proti v tem trenutku edino razumno dejanje. Po glasovanju proti, jim ostane na razpolago eno celo leto, da dodelajo in pripravijo vsak zakon posebej in ga dajo v razpravo in sprejem. Po vsem tem preostane vladi še vedno 2 leti in pol za izpeljavo sprejetih zakonov.
Odgovori
0 0
john gotti
06. 11. 2026 08.36
a ni janža veliki rešitelj…mwahahahahahaah
Odgovori
0 0
Julijann
06. 11. 2026 08.35
Plačna reforma JS prinaša še tri dvige, decembra 2026, julija 2027 in januarja 2028. V praksi so stroški močno narasli, tako da projekcije napovedujejo dvig za plače JS iz sedanjih 6, 6 milijard na 10 milijard v letu 2028. In kdo bo dal ta denar? Najbolj žalostno pa, da so prejšnji dali največ tistim na vrhu lestvice. Nekdo je dobil 2 jurja več, drugi bo 50 evrov .
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+2
2 0
Un71
06. 11. 2026 08.34
200 občin bo pa še kar ostalo....Pravih nesmislov se ne loti nihče... jbg volilni glasovi niso poceni
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0 0
deltex
06. 11. 2026 08.31
Dokler podjetja tolčejo rekordne dobičke, dokler so vsi trgovci v plusu in še kar naprej odpirajo trgovine, dokler banke na čelu z NLB dosegajo rekorde v poslovanju, dokler farmacevti cvetijo....dokler primanjkuje delavcev in jih moramo uvažati...no potem tak zakon ni potreben. Če pa bi ta vsiljena vlada res želela dobro državi, potem bi zakone sprejemali posamezno, ne pa da so vse skupaj zmetali skupaj v neko čorbo, ki ni užitna.
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+5
5 0
zmerni pesimist
06. 11. 2026 08.29
Vsi panetni na tem portalu takoj med obrtnike kjet se cedita med in everčki
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+0
4 4
medvedJEkriv
06. 11. 2026 08.29
Glede na nekaj komentarjev, ki sem jih prebral............ Želel bi si, da se vsi zaposlijo-zaposlite, najmanj kot samostojni podjetnik. Stvari bi videli popolnoma drugače!
Odgovori
-2
4 6
Priap
06. 11. 2026 08.32
Pa dobro, zdaj pa nehaj. Kaj bos ti kot samostojni podjetnik imel od tega zakona? Ajde povej...
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+0
2 2
Uporabnik1888402
06. 11. 2026 08.29
Kopicite na podlagi trenutnih razmer. Tako slabo ni bilo le navadnim ljudem.
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+0
1 1
smajser1
06. 11. 2026 08.26
Bogi podjetniki! Glavno, da delavski razred ba bajne plače. VSI PROTI!
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+5
9 4
Pajo_36
06. 11. 2026 08.25
Ja, če jaz izčrpavam podjetje in če se ne znam obrnit in preusmerit na trgu, a je to problem države? Poglejte dobavitelje avtomobilske industrije, ste hotl zadnjič narest mega dramo, pa so vam rekli, ja, smo se preusmeril na druge trge, ne na nemško industrijo. Če pa v SIJu, pr Šimonki la kaj je že skanalizirajo miljone na kake otočke v KAribih, pol pa zahtevajo državno pomoč, uau, res, a dej nehi. Realnost je taka, da se za iskane poklice lahko človek zmišljuje plače. Pri nas industrija, ma kakšna minimalna plača, to je preteklost, vsak ponuja vsaj 2000 bruto, velike regrese, božičnice in dostikrat 13. plača. Seveda, tu se ne da skrivat, pa mutit na gotovino, kot gradbeništvo in gostinstvo. Vsi pa vemo, kake se to dela pri njih. Keš gor, dol, prikažeš minimalni dobiček, pol pa jamraš. A bajte povsod, avtodomi, prikolice... Lokalni šerif hitre hrane pri nas, ne jemlje kartic, vse keš. No, le zakaj. Degutantno je pa od Lahove, da jamra čez božičnico, a sama bi imela mega olajšavo. Pr trgovkah. Da je ni sram, res. Briga bogate za vas, oni si bodo lahko privoščil vsakodnevne storitve, vlada pa dela seveda dobor, klesti pokojninsko in zdr. blagajno. Evo, jaz sem moral za svoje tablete že plačat, ko sem vprašal zakaj, je rekla: nova pravila ministrstva. Tako da, jaz, ki delam v privat sektorju, že 20 let, pa še popoldanski s.p. imam, ker nimam podedovanega denarja od nikogar, in se mi seveda prispevki za ZPIZ ne štejejo v pokojninsko osnovo bom absolutno proti zakonu ! In vsak mega manager, ki ima malo soli v glavi, bi se tukaj vsedel dol z vsemi deležniki, ne pa da ad hoc sprejema zakon in sproži mega razredni boj. In upam, da ga bo delavski razred zmagal. Samo dajte izračune, koliko bodo teli dobili ven, medtem ko dobivajo tudi državne pomoči, kadar se zajamra. Pa še upoštevajte polne peznije plus plače Janše, Jankovića in Kacina ! PROTI !
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+4
8 4
pikapolonica10
06. 11. 2026 08.25
Oklestit JU, pa bo takoj več v proračunu. Pod JU mislim na tisoče nepotrebnih uradničkov.
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+3
4 1
zvoneti
06. 11. 2026 08.24
Predlagam, da zopet sprožimo delovne brigade, sicer bodo te reveži pobrali vso zalogo na rdečem križu.
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+3
6 3
deltex
06. 11. 2026 08.24
Včerajšnji usklajen nastop gospodarstva je bil izrazito političen in eno samo jamranje. Saj jih razumem, vse temelji na dobičku, večji je, bolje je in lastniki so zadovoljni. Delavci, plače, regresi, dopusti....vse to je strošek. Briga njih če bo primanjkljaj v proračunu milijardo... fiskalni svet je to zelo dobro povedal in tudi pojasnil, da niti v desetih letih ne bo pozitivnega efekta. Strinjam se, da je treba razbremeniti plače, toda premišljeno.
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+3
9 6
ebik
06. 11. 2026 08.23
Lastnikom in menedžerjem je treba porezat krila. Jim nikoli ni dosti miljonov. Še in še v žep, delavcem pa minimalac.
Odgovori
-2
5 7
ebik
06. 11. 2026 08.21
Itak, da bomo glasovali PROTI. Že imamo veliko preveč bogatih na eni strani, po drugi pa vedno več siromakov. Ko bo od zakonov imel predvsem tudi nižji in srednji sloj koristi, pa bomo za.
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+4
10 6
pikapolonica10
06. 11. 2026 08.23
Se vidi, da ne veš za kaj gre. Ponavljaš floskule levakov.
Odgovori
-2
7 9
rahlo_nepristranski
06. 11. 2026 08.25
Samo s to razliko, da ti bogati so nekaj naredili za ta denar, medtem ko vi socialkarji želite, da vam kar država podari ta denar
Odgovori
-3
4 7
PEPINA
06. 11. 2026 08.31
Kako pravi pregovor? Tistim, ki jamrajo vzet in dat tistim, ki so tiho.
Odgovori
0 0
Divji petelin
06. 11. 2026 08.20
Glejete, dajte ven iz statistike, Farmacijo, Ruske Železarne, Petrol, Dars, Telekom in moderna podjetja z visoko tehnologijo pa boste videi kje smo. Sem podjetnik desetletja in tako slabo kot je sedaj še ni bilo in zaskrbljujoče je, da ni prave vizije v Slo in EU...tak oda socialci in polovica javne uprave, JE TREBA DELAT
Odgovori
+0
7 7
Priap
06. 11. 2026 08.26
Tako dobro kot gre trenutno (zaenkrat še) Slovenskemu gospodarstvu še nikoli ni šlo. Nikoli. Če se v teh razmerah v gospodarstvu ne znajdeš si pač i.diot, pa pardon izrazu. Bo pa velika kriza počasi ja. Potem pa bomo lahko jamrali. Do takrat pa uživajmo in ne jamrat!
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+2
6 4
Herbert
06. 11. 2026 08.31
Jasno,da vam je vse tezje. Ne prilagajate razvoju in okolju... kaj mislite,da boste z enim in istim strojem desetletja sluzili denar. Kitajci prihajajo, vi pa izgubljate trg in zasluzek. Prilagodite se trgu, morda zamenjajte dejavnost, ne pa da samo od drzave, pravzaprav od ljudi, zahtevate da vas resujejo. Ce vam ne gre, pa v stecaj in prodat BMWe , colne in vikende.
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+2
2 0
Priap
06. 11. 2026 08.19
Čakajte še malo pa boste res lahko jamrali. Sploh, če bo ta zakon sprejet. Bo tričetrt upokojencev pred rdečim križem stalo, bogataši s kapitanom "Janezom" na čelu pa se bodo z jahtami vozili in kaviar gori pasli. Vi kar podprite ta zakon, pa se bomo čez par let pogovarjali, tako ko smo se v času kovida, kdo ima prav...Izvolite in obkrožite da, samo ne pol jokcat...
Odgovori
+6
11 5
rahlo_nepristranski
06. 11. 2026 08.27
Če bo ta zakon sprejet bodo/boste samo socialkarji na slabšem, delivni ljudje pa na boljšem
Odgovori
-2
4 6
Priap
06. 11. 2026 08.30
Če si delaven, te takoj najdem delo. Pa če znaš kamion vozit. Si za?
Odgovori
0 0
dededetox
06. 11. 2026 08.18
Ja, gospodarstvo se krepi v delu, ki sodeluje z državo! Občine, zdravstvene ustanove, javne ustanove.....brezkompromisno zapravljajo za izbrance (hišne ljubljenčke), medtem ko raja hiti filat proračun z polovico svoje bruto plače. Poznam primer, ko občina že leta preplačuje storitve nekemu dobavitelju za 4-kratnik tržne cene!!!!Ta isti dobavitelj ima delavce na minimalcu in zaposluje invalide, da ne plačuje prispevkov. Pokupil že pol občine, pa se nihče ne vpraša kako - obratno: ko je organiziral predstavitev novih nabavljenih strojev so predstavniki občine najbolj hvalili dosežke gospoda podjetnika! Korupcija v pravem pomenu - in to je modus operandi že vsakega hišnika, ki se mu zdi da mu pripada provizija ker je nekomu dal delo!
Odgovori
+10
11 1
PetindvajsetUR
06. 11. 2026 08.17
itak, jamrat je treba,...pol prej kaj dosezes...
Odgovori
+0
5 5
Pravičnikk
06. 11. 2026 08.17
Zapri firmo, z veseljem te vzamejo v kaksno drugo tovarno delat za 1500€ z vsemi dodatki, da vides kako je nam lepo. Ampak to ne, kako bos pol z tem denarjem na morju 7 dni. Zdej so vikendi po hrvaskem v kranjski gori, kaksen glisercek vem res ste bogi ampak jaz bom glasoval proti!!!
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-1
9 10
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