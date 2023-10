Gospodarstvu izplačanih skoraj 32 milijonov evrov predplačil za povračila škode

"Vesel sem, da smo se tokrat lahko odzvali kar se da hitro in prvič pri popisu škode omogočili tudi predplačila," je ob izplačilu poudaril gospodarski minister Matjaž Han. Kot je pojasnil v današnjem sporočilu za javnost, so oddajo vlog za predplačila zelo poenostavili z namenom, da prizadetim podjetjem nudijo hitro pomoč pri odpravi škode in jim pomagajo čim prej ponovno zagnati proizvodnjo.

Minister si želi, da bi takšno prakso lahko ohranili tudi v prihodnje, saj je za predplačilo zaprosilo več kot 60 odstotkov vseh upravičencev, ki so oddali oceno škode.

Z 20. septembrom se je iztekel tudi rok za oddajo ocene škode tudi tistih upravičencev iz gospodarstva, ki za predplačilo niso zaprosili. Oceno škode je prijavilo 1173 podjetij v skupni višini 380,85 milijona evrov, kamor je vključenih tudi 708 podjetij, ki so zaprosila za predplačilo.

Največ škode so upravičenci prijavili na strojih in opremi, in sicer za kar 168,25 milijona evrov, sledi škoda na zalogah v višini 90,77 milijona evrov ter za 121,83 milijona evrov škode zaradi izpada prihodka.

Največje predplačilo pomoči je prejelo podjetje KLS Ljubno (9,8 milijona evrov), sledil so Tab in Tab-IPM (skupaj 3,1 milijona evrov), podjetja skupine Bisol (skupaj 2,3 milijona evrov) in Cablex-M (1,1 milijona evrov), kaže seznam, ki ga je objavilo ministrstvo.

Škoda tudi v društvih in ustanovah v javnem interesu za področje turizma in športa

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je bilo poleg tega zadolženo tudi za zbiranje ocene škode pri društvih in ustanovah v javnem interesu za področja turizma, športa in varstva potrošnikov. S strani društev in ustanov v javnem interesu za področje turizma sta bili oddani dve oceni škode v skupni višini 1667 evrov, oceno škode pri društvih in ustanovah v javnem interesu za področje športa pa je oddalo 41 oškodovancev v skupni višini 2,39 milijona evrov.

Za področje varstva potrošnikov ministrstvo ni prejelo vlog, za področje socialnih podjetij pa škode ni zbiralo, saj ni društev in ustanov, ki bi jim ministrstvo podelilo status društva ali ustanove v javnem interesu.