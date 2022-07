Gospodarstvu letos za 670,6 milijona evrov razvojnih spodbud

"Veseli me, da bomo v gospodarstvo alocirali skoraj 30 milijonov evrov dodatnih razvojnih spodbud, ki jih podjetja v teh nepredvidljivih in izzivov polnih časih resnično potrebujejo," so v sporočilu za javnost na ministrstvu povzeli besede ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaža Hana.

Večina načrtovanih ukrepov je že objavljena, nekaj spodbud pa še pripravljajo za objavo. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo tako s svojimi izvajalskimi organizacijami v drugi polovici letošnjega leta na novo objavilo še pet ukrepov v skupni vrednosti 109,4 milijona evrov.