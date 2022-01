Gospodinjski ali poslovni odjem: 'Država bi morala udariti po mizi in zadeve urediti enako za vse'

Kot je poudaril na današnji novinarski konferenci, je zbornica začela pozivati infrastrukturno ministrstvo, naj dobaviteljem da jasno navodilo, da bodo to dejstvo prepoznali in da se bodo vsi ravnali enako. "S strani dobaviteljev so bile vsaj neuradne informacije tudi jasne. Razumeli so, da imamo prav, a dali jasno vedeti, da se vsaj v tej kurilni sezoni to ne bo zgodilo," je dodal.

Po Udovičevih besedah se dobavitelji izgovarjajo na zakupljene količine, ki so za gospodinjski odjem omejene. "Mi smo pomislek razumeli, a do diskriminacije med državljani kljub temu ne sme prihajati," je bil jasen. Tudi če bi se večstanovanjske stavbe naenkrat vključile med gospodinjske odjemalce in bi na ta račun hitreje izkoristile vse zakupljene količine, bi po Udovičevih besedah to pomenilo, da se morajo ceniki za vsa gospodinjske odjemalce uskladiti in nekoliko zvišati. "Bi bilo pa to zvišanje sorazmerno bistveno manjše, kot je zdaj zvišanje za te etažne lastnike, ki so prepoznani kot poslovni odjemalci," je izpostavil.

Do problema je po njegovih pojasnilih prišlo pred leti. Upravniki so dobavitelje vedno pozivali k oddaji ponudb za dobavo energentov, ti pa so jim ponudbe oddajali kot poslovnim odjemalcem. "Po mojem tudi zato, ker so jih posredovali upravniki. Nihče pa se s tem takrat ni ukvarjal, ker so bile cene za poslovni odjem celo nižje. Nikakor pa ne drži, da bi upravniki zahtevali, da bi bili prepoznani kot poslovni odjemalci, vsaj za veliko večino lahko to zagotovo trdimo," je dejal predsednik zbornice.

Pred koncem lanskega leta so bili vpleteni na skupnem sestanku, kjer pa se je razlaga ministrstva za infrastrukturo po Udovičevih besedah nekoliko spremenila. "Postavili so se na stališče, da imajo dobavitelji pravico odjemalce 'sortirati' med gospodinjske in poslovne odjemalce ter da je to stvar poslovnega odnosa med dobavitelji in upravniki, kar pa je nesprejemljivo," je poudaril in dodal, da gre za zaščito potrošnikov.