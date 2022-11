Gospodinjstva manj trošijo, gospodarska rast se umirja

Glede na današnje podatke statističnega urada se je četrtletna gospodarska aktivnost v Sloveniji v tretjem četrtletju v nasprotju s pričakovanji in tekočimi podatki močno zmanjšala. V primerjavi z drugim četrtletjem je bil BDP manjši za 1,4 odstotka, kar je bistveno slabše od povprečja območja z evrom, ki je v tem obdobju doseglo šibko, a pozitivno četrtletno rast, so v komentarju statističnih podatkov zapisali v Banki Slovenije.

Trošenje na domačem trgu je v tretjem četrtletju sicer močno podpirala ugodna turistična sezona, pri čemer so izvozni prihodki v turizmu presegli 1,1 milijarde evrov, kar je na četrtletni ravni največ do zdaj. Hkrati negativna četrtletna gospodarska gibanja še niso vidna na trgu dela, saj je zaposlenost še naprej rekordno visoka, brezposelnost na zgodovinsko nizkih ravneh, izrazito visoko pa je tudi število prostih delovnih mest.

Negotovost v mednarodnem okolju, naraščajoči stroški proizvodnje in tekoče zmanjševanje novih naročil so negativno vplivali na aktivnost predelovalnih dejavnosti, še posebej ob koncu tretjega četrtletja. Četrtletna rast proizvodnje je z 0,3 odstotka ostala pozitivna, a ob 3,2-odstotnem mesečnem padcu v septembru, ko se je znižala tudi medletna rast, in sicer na 2,4 odstotka. Pri tem velik del proizvodnje ostaja v zalogah, ki so bile v tretjem četrtletju medletno večje za 25,4 odstotka, so izpostavili v centralni banki.

Med panogami so v zadnjem času bolj prizadete tiste iz lesnopredelovalne, živilske, kemične, papirne in kovinske industrije. Hkrati pa razmere ostajajo ugodne v visokotehnološko intenzivnih podjetjih, kjer izpostavljajo farmacijo z visoko rastjo izvoza v letošnjem tretjem četrtletju. Medletna rast dodane vrednosti v gradbeništvu se je v tretjem četrtletju pospešila na 10,4 odstotka.

Raven aktivnosti v zasebnih storitvah je v tretjem četrtletju ostala visoka, a z znaki opaznega zniževanja medletnih stopenj rasti v številnih dejavnostih. Medletna rast obsega prodaje v trgovini na drobno se je ponovno upočasnila in padla pod dva odstotka, brez upoštevanja močne prodaje goriv, h kateri je prispevala turistična sezona.

Medletno manjša je ostala prodaja avtomobilov, saj se prodajalci še naprej soočajo s pomanjkljivo dobavo, močno povišale pa so se tudi cene. Še vedno ugodna, a šibkejša medletna gibanja v prihodkih so bila prisotna tudi v večini drugih skupin zasebnih storitev, med katerimi omenjamo promet in skladiščenje, gostinstvo, informacijske in komunikacijske dejavnosti ter strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, so sklenili.