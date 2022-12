Kakšne so gospodarske napovedi za naslednje leto? 'Marsikaj se spreminja'

"Ne zato ker imam v roki stekleno kroglo ali ker se imam za pametnega, slabo leto pričakujem zato ker vsi svetovni kazalci kažejo na to, da nam je optimistično pokoronsko obdobje minilo ter da se stvari ohlajajo," je soočenje pesimistično začel predsednika Kluba slovenskih podjetnikov Joc Pečečnik. Dodal je, da "imajo Nemčija, Švica in Anglija že dobre simptome hude pljučnice" in da Slovenija pri 'prehladu' nekoliko zaostaja.

Kot je dodal je sicer ohlajanje gospodarstva povezano tako s podražitvami energije kot vojno v Ukrajini, navsezadnje pa tudi s preveč optimističnimi pogledi v prihodnost celotne evropske industrije, ki da pospešenega tempa zadnjega leta ne bo več mogla dolgo vzdrževati.

Državni sekretar Matevž Frangež pravi, da se z istimi skrbmi spopadajo tudi na ministrstvu za gospodarstvo. "Tudi mi ugotavljamo, da se v evropskem gospodarskem modelu marsikaj spreminja. Do sedaj je bilo evropsko gospodarsko navajeno na poceni energijo, delovno silo, denar in lahko dostopne surovine. Vse to se je spremenilo," je začel. Obenem je dodal, da gre za vseevrospko težavo in da bi se ta lahko rešila s prenovo gospodarske politike, kot je na primer napovedan sklad za suverenost. "Ko se Nemčija prehladi, mi dobimo gripo," je nato tudi Frangež z nadaljevanjem Pečečnikove misli napovedal razmere za naslednje leto.

Slabo okolje in previsoka cena električne energije

Kljub temu, da po besedah obeh gospodarstveniki in zaposleni a gospodarskem ministrstvu dobro sodelujejo, pa si Pečečnik želi, da bi vlada dovolila ministrom nekoliko več svobode pri sprejemanju odločitev. Nato se je obregnil ob okolje, ki da je pri uspehu podjetnikov eno izmed pomembnejših. "To v naši državi ni dovolj intenzivno pripravljeno," je bil kritičen in omenil po njegovem mnenju previsoke cene električne energije.

"Kilovatna ura elektrike v Nemčiji je 50 evrov, mi pa se pogovarjamo, da bi kapico postavili pri 180 evrih," je izpostavil in razložil, da so podjetniki predlog podprli zgolj zato, ker velja tudi za nazaj, ko se je cena elektrike gibala pri od 600 do 800 evrih za kilovatno uro. "Imamo Teš in nuklearko, pa tudi hidroelektrarne. Teš bi lahko nehal plačevati energetske kupone in bomo imeli še en dodaten vir," je kasneje ponudil rešitev in pripomnil, da teh nejasnosti v klubu ne razumejo.

Frangež mu je dogovoril, da se država širokega nabora težav zaveda in da je zaradi slednjih sprejela tudi 1,2 milijonov evrov težak paket za pomoč gospodarstvu. V nadaljevanju je sicer dejal, da bo denar šel iz zadolževanja. Kot je dejal se na ministrstvu pogovarjajo o kapici za srednja in mala podjetja. Pečečnik pa je znova vprašal kaj bo država storila z drago električno energijo. "Do kdaj so prodali elektriko, ki jo proizvajamo v slo, je to marec, julij konec leta, da bomo vedeli, da prihaja luč na koncu tunela?" je bil vztrajen.

A Frangež, kot pravi, podatka o tem, do kdaj je energija slovenskih elektrarn vnaprej prodana, nima. "Je pa res, da Slovenija v teh težkih časih igra po skupaj dogovorjenih evropskih pravilih, zato je predvidevanje težje," je zaključil.

Tudi o Dončiću kot blagovni znamki

Gosta sta komentirala tudi včerajšnje uspehe Luke Dončića in kako pomemben je košarkar za Slovenijo, pa tudi kakšno prepoznavnost ima njegova blagovna znamka in če se Slovenci tega sploh zavedamo. "Dončič je s svojim navdihom in mladostjo trenutno največja športna in globalna znamka. To je največ, kar lahko nekdo naredi za državo," je povedal Pečečnik, Frangež pa dodal, da bo sodelovanje države in Dončiča v prihodnosti mogoče opaziti. "Športniki so naši največji ambasadorji," je povzel.