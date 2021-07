Nekateri gostinci se preverjanju pogoja PCT upirajo: 'Nikoli nismo ločevali'

Mariborski Therapy room pa se do nadaljnjega celo zapirajo "zaradi novih omejitev vlade za gostinstvo, ki nam ne omogočajo sprejemljivega dela", so zapisali na družbenih omrežjih. "Naših strank ne bomo delili na skupine, preverjali, preganjali in celo kaznovali." Lastnik Matic Matjašič pa je zapisal: "Samo delati hočemo, v kolikor toliko normalnih pogojih. Plačujemo prispevke, da bi lahko delali, vlagamo, se trudimo, delamo po cele dneve ... A država se je odločila, da nam po toliko udarcih v zadnjih dveh letih zada še enega."

Od ponedeljka morajo namreč tudi gostinci preverjati pogoj PCT, kar je tako med zaposlenimi kot gosti že prvi dan povzročilo precej nejevolje. " Preverjanje PCT-pogojev je izjemno zamudno," je včeraj dejala natakarica Neža Jonozovič iz bara Holiday's Pub. "Mislim, da bi morala vlada, ki je določila te ukrepe, določiti osebo, ki bo to preverjala, ali pa so za to inšpektorji," je dodala in poudarila, da nima pooblastil, da bo pri osebah preverjala, katera potrdila in dokumente imajo s sabo. "Iskreno tudi nimam časa."

Pri Obrtno-podjetniški zbornici so že včeraj, torej prvi dan preverjanja PCT-ja, prek družbenih omrežjih sporočili, da so na gospodarskem ministrstvu na čelu z ministrom Zdravkom Počivalškom ostro protestirali zaradi novih vladnih odlokov, "ki nalagajo gostincem preverjanje PCT. Obveznosti so nejasne in predstavljajo dodatne ovire pri poslovanju. Nasprotujemo tudi obveznosti testiranja pri frizerjih in kozmetikih," so zapisali.

Predsednik Sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS, Blaž Cvar, pa je za oddajo 24UR včeraj dejal, da bo pri gostih, še posebej na podeželju, "prišlo do zamere, ki je ne bo več mogoče rešiti. In mi bomo dolgoročno obsojeni na revolt svojih gostov. Nikakor si ne želimo tega." Gostinci ne izključujejo niti možnosti upora, tudi z začasnim zaprtjem lokalov, če ne pride do spremembe ukrepov.