Gostinski delavci: Pogoji za razpis diskriminatorni

V ponedeljek je Agencija SPIRIT objavila javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetij v gostinstvu in turizmu v času epidemije covida-19. Vloge je mogoče oddati elektronsko, in sicer najpozneje 26. novembra do 18. ure. A omenjeni javni poziv oziroma njegovi pogoji že razburjajo. Prejeli smo namreč več sporočil bralcev, ki razočarani ugotavljajo, da bodo pomoč spet prejeli le nekateri, večina pa bo ostala brez vsega.

"Vsi smo čakali na to in zdaj šok,"piše bralec, ki meni, da pogoji za prijavo na razpis niso logični. Eden izmed pogojev je namreč, da mora biti podjetje registrirano pod dejavnostjo I 56.101 Restavracije in gostilne, pa tudi, da je v letu 2019 ustvarilo več kot 50.000 evrov prihodkov in je imelo v povprečju minimalno štiri zaposlene. "Koliko pa je lokalov, ki se ukvarjajo z isto dejavnostjo in imajo tudi več prometa, nekateri tudi več zaposlenih, pa so žal registrirani pod okrepčevalnico ali kaj podobnega. Kar po mojem ne bi smelo igrati vloge," meni bralec in ugotavlja, da bodo eni tako spet ostali brez pomoči, "smo pa vsi v istih težavah".

Ker je, kot kaže, veliko podjetnikov istega mnenja, so na gospodarskem ministrstvu že ob pozivu na javni poziv objavili obrazložitev postavljenih pogojev. Kot so uvodoma zapisali, so prejeli številne pozive za dopolnitev poziva, vezane predvsem na umestitev dodatnih dejavnosti SKD, v katerih glavno dejavnost opravljajo podjetja iz gostinstva in turizma."Sporočamo vam, da javnega poziva, ki je že potrjen s strani Organa upravljanja, in bo objavljen novembra, ne bomo spreminjali," so zapisali že konec oktobra, ko so jih k spremembi pozvali Turistično gostinska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije in Zavod - Kongresnoturistični urad.