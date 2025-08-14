Govedo in mleko občutno dražja, cene krompirja in zelenjadnic navzdol

Kot so izračunali statistiki, so se živali in živalski proizvodi junija v medletni primerjavi skupno podražili za 13,1 odstotka. Cene živali za zakol so porasle za 15,9 odstotka. Govedo in perutninske živali so se podražili, medtem ko so bili prašiči cenejši.
Cene živalskih proizvodov so se v primerjavi z lanskim junijem zvišale za desetino. Mleko je bilo dražje za 12,9 odstotka, jajca pa za 0,8 odstotka, so sporočili iz statističnega urada.
Cene rastlinskih pridelkov so bile višje za 2,9 odstotka. Na račun višjih cen sezonskega sadja se je sadje podražilo za 8,7 odstotka. Podražila so se tudi žita in vino.
Na drugi strani so bile cene zelenjadnic in krompirja nižje kot junija lani. Zelenjadnice so bile cenejše za 0,4 odstotka, krompir pa je bil cenejši za 3,3 odstotka.
V drugem četrtletju so bile cene kmetijskih pridelkov v povprečju za 8,7 odstotka višje kot v enakem obdobju lani. Cene živali in živalskih proizvodov so se dvignile za 12 odstotkov, najizraziteje so se dvignile pri govedu in mleku. Cene rastlinskih pridelkov so bile višje za 1,7 odstotka. Na dvig so vplivale podražitve žit, vina in zelenjadnic.
Skupna vrednost odkupa kmetijskih pridelkov je bila junija medletno višja za 13,1 odstotka.
Živinoreja, poljedelstvo, sadjarstvo in vinogradništvo
V skupini živinoreja je odkup vrednostno porasel za 17,5 odstotka. Pri živini se je okrepil za več kot tretjino, na račun večje odkupljene količine in višjih cen kot junija lani. Pri mleku je vrednost odkupa porasla za 15,8 odstotka.
V skupini poljedelstvo je vrednost odkupa upadla za 9,2 odstotka. Pri krompirju je bila nižja za četrtino, pri žitih pa za 8,9 odstotka. Pri zelenjadnicah pa je vrednost odkupa porasla za 6,4 odstotka.
V skupini sadjarstvo in vinogradništvo pa se je vrednost odkupa junija zvišala za 10,9 odstotka. Pri sadju je bila višja za 29,6 odstotka, pri čemer je na dvig vplivala predvsem večja količina odkupljenih pridelkov.
Cene inputov se junija na mesečni ravni v kmetijstvu niso spremenile. Nespremenjene so ostale tudi na ravni obeh krovnih skupin, in sicer proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu ter proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu.
Pri prvi skupini so se cene zvišale v skupinah vzdrževanje zgradb (za 0,5 odstotka) ter drugi proizvodi in storitve (za 0,1 odstotka), rahlo pa so upadle v skupini vzdrževanje opreme (za 0,2 odstotka). Pri drugi skupini so cene opreme ostale na ravni prejšnjega meseca, medtem ko so se cene zgradb dvignile za 0,1 odstotka.
Dražje tudi kmetovanje
V primerjavi z lanskim junijem so bili inputi v kmetijstvu povprečno za 1,6 odstotka dražji. Pri proizvodih in storitvah za tekočo porabo v kmetijstvu so se cene dvignile za 1,6 odstotka, pri tistih za investicije v kmetijstvu pa za 1,4 odstotka.
Najbolj so se podražila gnojila, in sicer za 8,7 odstotka. Sledila so sredstva za varstvo rastlin, ki so se podražila za 8,3 odstotka, in semena poljščin, ki so bila dražja za 6,1 odstotka.
V drugem letošnjem četrtletju so bile cene inputov v kmetijstvu povprečno za pol odstotka nižje kot v prvem četrtletju, v primerjavi z lanskim drugim četrtletjem pa so bile višje za 1,7 odstotka.
V primerjavi s prvim četrtletjem so se proizvodi in storitve za tekočo porabo pocenili za 0,9 odstotka, proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu pa so se podražili za 0,4 odstotka, so še navedli statistiki.
