Govedo in mleko občutno dražja, cene krompirja in zelenjadnic navzdol

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so se junija medletno zvišale za 9,9 odstotka, pri čemer pa so se cene zelenjadnic in krompirja znižale. Kmetijski pridelki so se podražili tudi v celotnem drugem četrtletju, je objavil statistični urad. Cene inputov v kmetijstvu se medtem junija mesečno niso spremenile, medletno pa so se zvišale.

Kot so izračunali statistiki, so se živali in živalski proizvodi junija v medletni primerjavi skupno podražili za 13,1 odstotka. Cene živali za zakol so porasle za 15,9 odstotka. Govedo in perutninske živali so se podražili, medtem ko so bili prašiči cenejši. Cene živalskih proizvodov so se v primerjavi z lanskim junijem zvišale za desetino. Mleko je bilo dražje za 12,9 odstotka, jajca pa za 0,8 odstotka, so sporočili iz statističnega urada. Cene rastlinskih pridelkov so bile višje za 2,9 odstotka. Na račun višjih cen sezonskega sadja se je sadje podražilo za 8,7 odstotka. Podražila so se tudi žita in vino.

Meso, krompir, zelenjava FOTO: Shutterstock icon-expand

Na drugi strani so bile cene zelenjadnic in krompirja nižje kot junija lani. Zelenjadnice so bile cenejše za 0,4 odstotka, krompir pa je bil cenejši za 3,3 odstotka. V drugem četrtletju so bile cene kmetijskih pridelkov v povprečju za 8,7 odstotka višje kot v enakem obdobju lani. Cene živali in živalskih proizvodov so se dvignile za 12 odstotkov, najizraziteje so se dvignile pri govedu in mleku. Cene rastlinskih pridelkov so bile višje za 1,7 odstotka. Na dvig so vplivale podražitve žit, vina in zelenjadnic. Skupna vrednost odkupa kmetijskih pridelkov je bila junija medletno višja za 13,1 odstotka.

Živinoreja, poljedelstvo, sadjarstvo in vinogradništvo

V skupini živinoreja je odkup vrednostno porasel za 17,5 odstotka. Pri živini se je okrepil za več kot tretjino, na račun večje odkupljene količine in višjih cen kot junija lani. Pri mleku je vrednost odkupa porasla za 15,8 odstotka. V skupini poljedelstvo je vrednost odkupa upadla za 9,2 odstotka. Pri krompirju je bila nižja za četrtino, pri žitih pa za 8,9 odstotka. Pri zelenjadnicah pa je vrednost odkupa porasla za 6,4 odstotka. V skupini sadjarstvo in vinogradništvo pa se je vrednost odkupa junija zvišala za 10,9 odstotka. Pri sadju je bila višja za 29,6 odstotka, pri čemer je na dvig vplivala predvsem večja količina odkupljenih pridelkov.

Cene inputov se junija na mesečni ravni v kmetijstvu niso spremenile. Nespremenjene so ostale tudi na ravni obeh krovnih skupin, in sicer proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu ter proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu. Pri prvi skupini so se cene zvišale v skupinah vzdrževanje zgradb (za 0,5 odstotka) ter drugi proizvodi in storitve (za 0,1 odstotka), rahlo pa so upadle v skupini vzdrževanje opreme (za 0,2 odstotka). Pri drugi skupini so cene opreme ostale na ravni prejšnjega meseca, medtem ko so se cene zgradb dvignile za 0,1 odstotka.

Dražje tudi kmetovanje