'Gradbeni delavec bi moral zaslužiti vsaj 1000 do 1200 evrov'

Težava seveda ni nova. "V obrti in podjetništvu se že vrsto let soočamo s hudim pomanjkanjem usposobljenega kadra. Ponovno smo uvedli vajeniški sistem, vendar smo nad rezultati razočarani,"je dejal predsednik OZS Branko Meh.Za vajeništvo se namreč odloči le peščica mladih in Meh meni, da bi morali svoje opraviti tudi straši in podpirati svoje otroke, ki se želijo poklicno izobraziti. Ob tem je poudaril, da imajo tudi dijaki s poklicno izobrazbo možnost nadaljevati šolanje vse do doktorata.

"Trend na področju poklicne izobrazbe je sicer pozitiven. Trenutno se za gimnazijo odloči 32 odstotkov otrok, kar je precej manj kot pred leti. Problem je v tem, ker imamo vsako leto manj številčne srednješolske generacije. Z gospodarsko krizo je začelo število vpisov za gradbene poklice upadati. Ustavil se je pred tremi leti, trenutno se odloči za te poklice 1,8 odstotkov dijakov. Ocenjujemo, da se bo počasi vpis stopnjeval," pa je ocenila Elvira Šušmelj, generalna direktorica Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Na srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli v Ljubljani se je vpis v zadnjih desetih letih prepolovil, je razkril ravnatelj Gvido Jager.Če so imeli leta 2008 903 dijake, jih imajo danes le še 408. Potencial vidi v številu tujcev, ki se vpišejo na njihovo šolo: "Mi bi morali ustvariti pogoje, da te ljudi obdržimo. Potrebujemo pozitivno informacijo, da se splača graditi kariero v gradbeništvu." Gradbincem svetuje, da uvedejo kadrovske štipendije in mladim sporočijo, da so vredni.