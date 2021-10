Gradbinci, mizarji: storitve naj bi (še) podražila več kot polovica obrtnikov

Kriza novega koronavirusa je dobavno verigo, ki je zadnja leta postajala vse bolj globalna in soodvisna, postavila na doslej najtežjo preizkušnjo, še posebej, ker je čas izbruha pandemije sovpadal tudi z naraščajočimi geopolitičnimi trenji med globalnimi igralci. In dobavna veriga je na več ključnih delih - klonila. Medtem pa je prav pandemija nekaterim sektorjem, med njimi gradbeništvu, dala precejšen zagon. Na koncu smo se znašli v nepredvidljivi situaciji, kjer številni na mojstre za izvedbo del čakajo tudi po več mesecev ali pa naj bi na vrsto prišli šele čez kakšno leto, vzporedno pa hitro naraščajo cene materialov in storitev v branži.

In trend se bo še nadaljeval, ugotavlja raziskava projekta primerjam.si. Kot poudarja naš sogovornik Boris Upelj, so v raziskavo, ki so jo opravili v sredini meseca, vključili 186 mojstrov in podjetnikov iz vse Slovenije, rezultati pa kažejo, da so trije od štirih obrtnikov v zadnjem letu že dvignili svoje cene, v naslednjih treh mesecih pa naj bi storitve podražila več kot polovica obrtnikov. Nekaj več kot 40 odstotkov jih namerava cene povišati do 20 odstotkov.

Cene naj bi zvišala dva od treh gradbincev, vodoinštalaterjev, mizarjev in ponudnikov toplotnih črpalk, nekoliko manj pa naj bi o dvigu cen med drugim razmišljali fasaderji, keramičarji in električarji, pri čemer pa velja omeniti, da je večina slednjih svoje cene že dvignila za 10 do 30 odstotkov.

Največji razpon gibanja cen so sicer opazili pri podjetjih za izkope in zemeljska dela. "Tretjina vam bo zaračunala enako kot pred letom dni, dve tretjini sta cene dvignili - polovica med temi za več kot 40 odstotkov. Več kot 80 odstotkov teh podjetij napoveduje, da bo cene dvignilo do konca leta. Pri teh, ki bodo podražili, boste sicer plačali med 10 in 30 odstotkov več. Razlog za dvig cen so predvsem povišane cene energentov."