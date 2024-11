Graditelj prestižnega Schellenburga v finančnih težavah: je zmanjkalo elite?

Portal Necenzurirano poroča, da je Jože Anderlič , graditelj Schellenburga za elito, v težavah. Težave ima s prodajo stanovanj v elitnem kompleksu Schellenburg, njegove podizvajalce pa mineva potrpljenje. Eden od njih je tako sprožil izvršbo in mu blokiral račune, poroča portal.

Iz podjetja se še niso odzvali na vprašanja. Anderliču tako ni uspelo prodati večjega števila stanovanj, prav tako pa je pred kratkim s težavo uredil refinanciranje dolgov in to po astronomskih obrestnih merah. Zdaj pa čez noč išče še vlagatelje, ki bi od njega odkupili del projekta, še razkriva Necenzurirano. Po njihovih podatkih naj bi bilo še 17 prostih stanovanj.

Cena kvadrata naj bi precej padla

"Kot je znano, se je cena stanovanj v Schellenburgu gibala od pet do osem tisoč evrov na kvadratni meter. Najbolj elitna so se prodajala tudi za 10 tisoč evrov na kvadrat. Toda v letošnjem letu je cena očitno precej padla. Šest nepremičninskih poslov, za katere smo pridobili podatke, je bilo sklenjenih po cenah od pet do šest tisoč evrov na kvadrat, najcenejši celo za nekaj manj," še poroča portal.