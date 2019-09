Gradnja druge cevi karavanškega predora bi se lahko začela v prihodnjem letu

Dars je izvajalca gradnje druge cevi karavanškega predora sicer začel iskati že decembra 2017, a so pritožbe oddajo naročila močno zavlekle. S tem se je zamaknila tudi gradnja, katere začetek je bil predviden sredi lanskega leta. Medtem ko je gradnja avstrijske strani predora stekla že septembra lani, tako slovenska stran še nima izbranega izvajalca. Sama gradnja naj bi sicer trajala pet let.

Ponudbe za gradnjo druge cevi karavanškegapredora so oddali turški Cengiz, ki je dela ocenil na 99,6 milijona evrov, grški J&P Avax (115 milijonov evrov), domači Kolektor CGP v skupnem nastopu z Rikom in turškim Yapi Merkezijem (121 milijonov evrov), podjetje Implenia Österreich v konzorciju z Implenia Švica in CGP Novo mesto (121 milijonov evrov) in Gorenjska gradbena družba s češkim Metrostavom (122,2 milijona evrov).

Dela bi se lahko začela v prihodnjem letu

Dars si želi javno naročilo zaključiti čimprej, vsekakor si pravnomočnosti izbire izvajalca gradnje druge cevi želijo do konca letošnjega leta, a je časovnica zaradi možnosti pritožb negotova. Dars je danes omenjenih petim ponudnikom sporočil odločitev glede pogajanj. Po dvigu priporočene pošte imajo ponudniki osem delovnih dni časa za morebitno pritožbo. Če bo do nje prišlo - pričakovati je, da bo -, bo zadeva nato spet romala na državno revizijsko komisijo.

Če pritožbe morebiti le ne bi bilo, bodo čim prej stekla pogajanja, uprava Darsa pa bo po koncu pogajanj sprejela izvajalca, ki ga mora nato potrditi še nadzorni svet.

Na Darsu vseeno upajo, da bi njihova izbira gradbinca postala pravnomočna še do konca letošnjega leta, kar pomeni, da bi se lahko dela na slovenski strani predora začela v prihodnjem letu. Zaradi zime najbrž ne pred aprilom ali celo majem.

In koliko nas bo predor stal?

Gotovo več kot Avstrijce, ki so ga izkopali že krepko prek enega kilometra. Avstrijci bodo za dobre štiri kilometre predora plačali slabih 90 milijonov evrov. Najnižja ponujena cena Darsu, za skoraj kilometer krajši predor, pa znaša 99,6 milijona evrov. Pričakovati je, da se bodo cene še nekoliko spustile med pogajanji, a najbrž nikoli na raven prve najnižje ponudbe, ki je znašala 89 milijonov evrov.