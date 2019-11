Gradnja druge cevi karavanškega predora: Dars bo začel pogajanja z gradbinci

Državna revizijska komisija (DKOM) je že četrtič zavrnila pritožbo podjetij Gorenjska gradbena družba, d. d. in Kolektor CPG, d.o.o. S tem so tudi uradno potrdili naše včerajšnje poročanje.Naročnik je ponudbo Gorenjske gradbene družbe ocenil za nedopustno, ker ni priglasila vseh podizvajalcev, kot je to v skladu z Zakonom o javnem naročanju zahteval v razpisni dokumentaciji, zato je naročnik ne bo povabil k pogajanjem. To odločitev je Gorenjska gradbena družba izpodbijala v zahtevku za revizijo. DKOM ni ugotovila kršitev pri naročnikovi presoji, da ta družba v ponudbi ni priglasila vseh podizvajalcev, in da zato njena ponudba ni v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.