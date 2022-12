Gradnja drugega tira v pospešku, a umazanija in hrup ostajata del vsakdana

Tako intenzivna in pospešena dela pa imajo tudi svojo ceno, ki jo deloma plačujejo tudi prebivalci, ki živijo ob trasi. Krajani Dekanov in Škofij so že ustanovili tudi civilno iniciativo, saj jih moti, da določena dela potekajo malomarno, da je gradbišče neustrezno in neorganizirano, da poltovornjaki zelo pogosto stojijo na magistralni cesti v koloni, da se ne izvaja sistemsko pranje podvozij, vse ceste pa da so polne blata in kamenja. Za negativne vplive na življenje ob gradbišču pa menijo, da se je treba dogovoriti za odškodnine.

Na tokratnem srečanju z vodstvom 2TDK so okoliški prebivalci spregovorili o svojih težavah. Slišalo se je na primer tudi, da cela vas ne pere več svojih avtomobilov. "Po dveh dneh so spet umazani, polni prahu in blata," pove krajan Miran Pečenik.