Gradnja HE Mokrice: vlada odstranila še eno zadnjih ovir

Projekt je večnamenski, saj predstavlja tudi izvedbo protipoplavnih ukrepov za vasi v brežiški občini in še zlasti je pomemben za turistično podjetje Terme Čatež. Projekt zagotavlja tudi stabilizacijo nivojev podzemne vode na širšem vplivnem območju, kar bo ugodno vplivalo na pogoje kmetovanja. Akumulacijski bazen HE Mokrice bo omogočil rekreacijo in športne aktivnosti prebivalcem in tudi obiskovalcem Term Čatež.

Hidroelektrarna (HE) Mokrice bo po navedbah ministrstva za okolje in prostor kot obnovljivi vir energije bistveno prispevala k učinkovitemu delovanju celotne verige elektrarne na spodnji Savi in tako k uresničevanju ciljev obnovljivih virov. Tako bo prispevala k podnebnim ukrepom in čimprejšnjemu prenehanju rabe fosilnih goriv v Sloveniji.

V primeru Mokrice je bil ugotovljen bistven vpliv večnamenskega projekta hidroelektrarne, ki zagotavlja tudi poplavno varnost, izboljšanje stanja podzemnega vodnega telesa ter prilagajanje na podnebne spremembe na dve evropsko pomembni vrsti – zvezdogleda in platnico, česar ni bilo mogoče omiliti s preprostimi ukrepi in so zato zanje pripravljavci Dodatka presoje sprejemljivosti na varovana območja podali strokovno oceno D-vpliv, ki je bistven, ter predložili strokovne izravnalne ukrepe.

Izravnalne ukrepe mora izvesti družba Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS) kot investitor. Ti so: v posebnem ohranitvenem območju spodnja Sava mora izvesti drstišče pod jezovno zgradbo, drstišča v prehodu za vodne organizme in v obvodni strugi, drstišča v pretočni akumulaciji, ureditev izlivnega dela Krke, ureditev zatonov na izlivnih delih pritokov Orehovec in Grajski potok in posebnem ohranitvenem območju Krka s pritoki.

V posebnem ohranitvenem območju Krka s pritoki je izravnalni ukrep izvedba ribjega habitata in drstišča na izlivnem delu reke Krke.

Zaradi delnega strokovnega dvoma o uspešnosti nadomestitve ukrepov v izlivnem delu Krke za populacijo zvezdogleda je vlada upoštevala tudi načelo previdnosti in določila dodaten izravnalni ukrep, in sicer se na območju Sava-Medvode-Kresnice dopolni z vrsto zvezdogled, ki se izvede pred izdajo integralnega gradbenega dovoljenja.

Kot poudarja okoljsko ministrstvo, je nujna izvedba vseh izravnalnih ukrepov. Določiti je treba tudi monitoring, in sicer je potrebna natančna določitev metode ciljnega monitoringa za zvezdogleda in platnico, pri tem pa upoštevati najnovejše metode in prakse.

V postopku ugotavljanja prevlade javne koristi nad koristjo ohranjanja narave, ki ga je okoljsko ministrstvo kot prvi tovrstni primer v Sloveniji začelo 5. julija, so sodelovale tudi nevladne organizacije, o zadevi pa je bila obveščena tudi Evropska komisija, so spomnili na ministrstvu.

Odločitev o prevladi javne koristi nad koristjo ohranjanje narave je pomemben korak na poti gradnje zadnje v verigi spodnjesavskih hidroelektrarn. Gradnja verige HE na spodnji Savi, ki predvideva pet HE – Boštanj, Blanca, Krško, Brežice in Mokrice – in pripadajočo infrastrukturo, bi se morala po prvotnih načrtih končati že leta 2018, a se je dokončanje projekta zamaknilo zaradi zapletov, ki so nastali po umeščanju v prostor.