Gradnja karavanškega predora: v sredo uradno znana odločitev revizijske komisije

Medtem ko so revizorji zadnje dni v pisarnah stikali glave, so turisti in domačini stali v večkilometrskih kolonah pred Karavankami. Tudi danes na eni najbolj obremenjenih cest ni bilo nič drugače. Drugače pa je bilo v Ljubljani – neuradno so revizorji tokrat za razliko od prvega javnega razpisa zavrnili na skupno 90 straneh spisani pritožbi idrijskega podjetja Kolektor in Gorenjske gradbene družbe. Oba sta bila ponovno precej dražja od turškega gradbenega giganta Cengiza.