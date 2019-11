Gradnja luksuznega hotela Zlatarne Celje na Bavarskem dvoru se nadaljuje

Zlatarna Celje je na zemljišču ob poslovni stavbi Telekoma Slovenije in nasproti hotela Intercontinental sprva načrtovala gradnjo stolpnice, nato pa razkrila, da gradi hotel. Podzemna dela so se začela v začetku leta in se odvijala do sredine septembra.

Glede gradnje v družbi skrivnostni

Direktor inženiringa v Zlatarni CeljeMitja Majnik je sredi septembra za portalSiolpojasnil, da so dela potekala v skladu z gradbenim dovoljenjem iz leta 2011. Ker so spremenili namembnost gradnje, so lani vložili novo vlogo, ki jo je ljubljanska upravna enota februarja zavrnila.

Nato so vložili vlogo za pridobitev integralnega gradbenega dovoljenja, v katerem sta postopka presoje vplivov na okolje in izdaje gradbenega dovoljenja združena in kar je možno po lanski prenovi gradbenega zakona. Investitor je novo gradbeno dovoljenje pričakoval v oktobru in ga, kot kaže, tudi dobil.

Kakšna je časovnica gradnje novega hotela z uradnim imenom A Tower - Severna vrata Ljubljana, ni znano, saj so v družbi glede podrobnosti precej skrivnostni. Po pisanju Siola je investicija v gradnja hotela s 300 sobami ocenjena na 40 milijonov evrov.