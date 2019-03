Socialni sporazum: Eksploziven paket, zavit v darilni papir

Na Gospodarski zbornici Slovenije si prizadevajo za zvišanje povprečne bruto plače na 2.000 evrov do leta 2025 z novim predlogom socialnega sporazuma. Da bi to dosegli, se bi morala produktivnost skoraj podvojiti, razlike med povprečno in minimalno plačo pa zmanjšati.

Po ocenah Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) bi lahko namestno trenutnih 1.630 evrov bruto povprečna plača leta 2025 znašala 2000 evrov. "Ob dvigu letne produktivnosti za 4,8odstotka bi lahko povprečna plača v letu 2025 znašala približno 2.000 € bruto. Kar je 24 odstotkov več kot trenutno," je dejala Sonja Šmuc, direktorica GZS. Delodajalci so na nogah – višji BDP, višjo produktivnost, dodano vrednost in višjo plačo si želimo vsi, pravijo, presenečeni nad socialnim sporazumom in "solo akcijo" GZS. A vse to po njihovem predstavlja le spisek želja, ne realnih in izvedljivih ukrepov.

Šmuceva pravi, da je cilj dvigniti splošno povprečje. FOTO: POP TV

Direktor Združenja delodajalcev Slovenije Marjan Trobiš, je dejal, da je predvidevati obdobje sedmih let rizično. "Že zdaj vemo, da se gospodarstvo ohlaja, to pomeni, da že naslednje leto ta sporazum ne bi bil več veljaven," pravi Trobiš. Delodajalci opozarjajo tudi, da bi s tem »kratko potegnila« predvsem mala podjetja, ki ne morejo toliko vlagati v raziskave in razvoj, izobraževanje in kadre, kar dvigne produktivnost. Šmuceva poudarja, da je cilj dvigniti splošno povprečje: "Tako kot tudi sedaj povprečne plače ne dosegajo v vseh delih gospodarstva, je tudi v letu 2025 ne bodo dosegali vsi deli gospodarstva. Nekje bo manj, nekje bo bistveno več." Nezadovoljni so tudi sindikati, ki opozarjajo, da v tem socialnem sporazumu ni prav veliko socialnega. Sporazum po njihovem namreč popolnoma ignorira spremembo zakona o minimalni plači, ukinja dodatke za delovno dobo in težje pogoje dela. Prav tako ni nobenega jamstva, da bo denar, ki bo ostal, res namenjen za raziskave in razvoj.

"Gre za eksploziven paket, ovit v darilni papir," meni Počivavšek. FOTO: POP TV