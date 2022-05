Guverner hrvaške centralne banke: Prevzem evra neizogiben

Prevzem evra na Hrvaškem, ki je v najboljšem primeru načrtovan s 1. januarjem 2023, je neizogiben, je ocenil guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić. Hrvaško gospodarstvo je namreč močno "evroizirano", valutno tveganje pa zato zelo veliko. O evru se trenutno več razpravlja tudi na Češkem.

Hrvaška bo imela po besedah Borisa Vujčića največ koristi od vstopa v območje skupne valute, saj je evro že zdaj osrednja alternativna valuta. Vsi sektorji gospodarstva so močno vezani na evro, južna slovenska soseda pa je najbolj evroizirana država v EU zunaj evrskega območja, je na konferenci o 30 letih neodvisnosti Banke Slovenije pojasnil prvi mož hrvaške centralne banke. Večina varčevanja gospodinjstev in podjetij je v evrih, ki so tudi osrednjega pomena pri transakcijah v menjavi s tujino, zato so potrebne velike devizne rezerve v evrih. Vse to ustvarja velika valutna tveganja, zaradi česar ima Hrvatska narodna banka za svoj osrednji cilj ohranjanje čim bolj stabilnega menjalnega tečaja kune glede na evro. Ker so valutna tveganja v trenutnih globalnih razmerah še večja, Vujčić ne vidi druge poti kot vstop v evrsko območje. Obenem pričakuje pozitivne učinke na zaupanje vlagateljev v državo ter na blagovno in za turistično državo, kot je Hrvaška, zelo pomembno storitveno menjavo.

O evru se trenutno več razpravlja tudi na Češkem, je povedal član sveta češke centralne banke Vojtěch Benda. Kot je ponazoril, je razprava o prevzemu evra na Češkem kot ponikalnica: na trenutke se okrepi, nato pa spet potihne. Vse je odvisno od gibanja menjalnega tečaja, obrestnih mer in inflacije. Če so gibanja ugodna, razprava potihne, čim se pojavljajo odkloni in težave, se spet okrepi. "Zdaj je tak primer," pravi eden od vodilnih v Česki narodni banki. Po Bendovih besedah gre sicer za politično odločitev. Vse članice EU z izjemo Danske imajo zavezo nekoč prevzeti skupno valuto, a časovnice in pritiska ni. Češka je ena od držav, ki se jim do zdaj nikakor ni mudilo. Po Bendovih besedah se zdaj sicer v političnih krogih pojavljajo zamisli o danskem modelu, torej vstopu v mehanizem fiksiranega tečaja do evra ERM II, a brez prevzema valute. V centralni banki temu niso naklonjeni, saj bi država tako izgubila samostojnost denarne politike brez drugih koristi. Benda meni, da bodo nekega dne vstopili v sistem fiksnih tečajev do evra, je pa na Češkem precej nasprotovanja načelu, da morajo države ob tem prevzeti tudi pravila bančne unije. A to so, kot pravi, razprave za strokovnjake, med navadnimi državljani pa se trenutno podpora prevzemu evra zaradi visoke inflacije in hitrega naraščanja obrestnih mer nekoliko krepi.

icon-expand Simbol evra FOTO: Shutterstock