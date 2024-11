GZS: Nekatera podjetja bodo imela trikrat višji račun za elektriko

Odjemalci energije ta mesec prejemajo prve položnice, na katerih je omrežnina obračunana po novem sistemu. Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) so zato znova opozorili, da bo nov sistem obračuna omrežnine delu gospodarstva močno povečal stroške za električno energijo. Po njihovih navedbah so prvi računi potrdili, da bodo nekatera podjetja imela celo za trikrat višji račun za električno energijo. Vlado pozivajo k rešitvam, ki bi ublažile negativne posledice novega sistema za gospodarstvo.

"Na GZS z zaskrbljenostjo spremljamo poročanja nekaterih podjetij o povišanju stroška omrežnine in posledično višjega stroška električne energije na podlagi prvih prejetih računov po uveljavitvi novega sistema. Že od začetka letošnjega leta opozarjamo, da reforma ne upošteva specifičnosti slovenskega gospodarskega in energetskega konteksta v Sloveniji in ne temelji na ekonomskih analizah in oceni njenih makroekonomskih vplivov," je jasna generalna direktorica zbornice Vesna Nahtigal.

Kot so na GZS zapisali v današnjem sporočilu za javnost, so prvi računi potrdili, da bodo nekatera podjetja imela celo za trikrat višji račun za električno energijo. Nahtigalova upa, da bo vlada pri obravnavi problematike cen električne energije posebno pozornost posvetila tudi negativnim posledicam novega sistema za podjetja in ne zgolj za gospodinjstva. Na zbornici zato pozivajo k spremembam na področju novega sistema obračunavanja omrežnine, ki prilagajanja ne omogoča industriji, ki dela 24 ur sedem dni na teden, ter storitvenim dejavnostim, kot sta trgovina in gostinstvo. "Potrebne so spremembe, ki bodo omogočile večjo fleksibilnost obračunavanja omrežnine predvsem za gospodarske subjekte, kar bo omogočilo podjetjem lažje prilagajanje energetski porabi," je danes ponovno poudarila Nahtigalova. Vztrajajo, da nova metodologija ni pravična Analiza, ki so jo na GZS naredili pred časom, je pokazala, da se bo skupni strošek omrežnine v nekaterih uporabniških skupinah srednje in visoke napetosti povečal za dva- do štirikrat. Do zelo primerljivih rezultatov so po navedbah zbornice prišli nekatera elektro podjetja oz. dobavitelji električne energije.

Strošek električne energije FOTO: Bobo icon-expand