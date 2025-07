GZS poziva ministrstvo k aktivaciji sheme skrajšanega delovnika

Kot je ob današnjem pozivu ministrstvu pojasnil glavni izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Mitja Gorenšček , so potrebni hitri in odločni ukrepi za blaženje posledic zaostrenih gospodarskih razmer na trg dela, še posebej v izvozno usmerjenih sektorjih.

Ministrstvo za delo lahko vladi predlaga aktivacijo sheme skrajšanega delovnika na podlagi Umarjevih pregledov gospodarskih gibanj, podatkov zavoda za zaposlovanje ali na podlagi analize stanja, ki jo pripravi gospodarsko ministrstvo.

Na nižjo gospodarsko rast vplivajo zaostrene geopolitične razmere, protekcionistične politike ZDA in posledično povečana negotovost v mednarodnem okolju. To se po navedbah GZS že kaže v padcu investicijske aktivnosti, znižanem izvozu in pesimizmu potrošnikov.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pobudo Gospodarske zbornice Slovenije za aktivacijo sheme skrajšanega delovnika že preučuje – z vidika analiz Umarja ter Zavoda RS za zaposlovanje. Če se izkaže, da okoliščine upravičujejo aktiviranje ukrepa, bodo vladi aktivacijo tega ukrepa tudi predlagali, so pojasnili v odzivu.

Če nevarnost odpuščanja delavcev izhaja iz okoliščin, ki jih podatki zavoda za zaposlovanje in analize gospodarskih gibanj Umarja ne zajemajo, na primer iz uvedbe ameriških carin, bodo za analizo in mnenje prosili Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

"Če se izkaže, da okoliščine upravičujejo aktiviranje ukrepa, bomo to predlagali," so zapisali. Kot so še poudarili na ministrstvu za delo, so zakon pripravili z namenom ohranjanja delovnih mest, kadar so ta zaradi nastopa začasnih nepredvidenih okoliščin začasno ogrožena.

"Gre torej za primere začasnih kriz v gospodarstvu, ki bi lahko vodile v odpuščanja delavcev. Za te primere smo zagotovili shemo za delo s skrajšanim delovnim časom, ki v prvi vrsti preprečuje odpuščanja s tem, da država sofinancira nadomestila za plače pri prizadetih delodajalcih," so sporočili.