GZS: Po ocenah elektrooperaterjev je prehod na stari sistem mogoč v zelo kratkem času

Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) po besedah generalne direktorice GZS Vesne Nahtigal pozdravljajo, da so vlada in celotna politika prepoznali neustreznost in škodljiv vpliv nove metodologije omrežnin na odjemalce.

Na današnji novinarski konferenci v Ljubljani je izpostavila predloge Elesa glede spremembe metodologije, ki gredo po njenih besedah v smeri predlogov GZS iz lanskega marca – manj časovnih blokov, ustreznejša časovna in stroškovna razlika med časovnimi bloki, merjenje moči glede na dejansko doseženo moč in popravek tarifnih postavk.

"Tako kot se je država odločila za spodbujanje obnovljivih virov energije in blažitev posledic za lastnike sončnih elektrarn, se bo morala odločiti tudi, ali želi v Sloveniji imeti industrijo materialov, kar je energetsko intenzivna industrija, ki je ključna za delovanje tudi ostalega dela gospodarstva. Če da, potem pričakujemo, da bosta vlada in regulator v novem omrežninskem sistemu upoštevala specifike te industrije ," je dejala Nahtigalova.

Regulator mora po mnenju GZS izvesti oceno učinka nove metodologije na vse deležnike in zagotoviti ustrezno večletno prehodno obdobje, ki bo omogočilo vsem uporabnikom, da se lahko prilagodijo spremembam omrežninskega sistema. Pri tem se morajo upoštevati tudi specifike in potrebe gospodarstva, breme aktivnega odjema pa se mora bolj sorazmerno porazdeliti med odjemalce in operaterje.

GZS je, kot je spomnila Nahtigalova, po uvedbi novega sistema opravila analizo dejanskih stroškov na podlagi prejetih računov podjetij. "Ta je pokazala, da so dejanski dvigi stroškov v delu gospodarstva primerljivi z napovedmi GZS iz analize, opravljene še pred uvedbo sistema marca. Največje poprečne letne dvige je zaznati pri podjetjih, ki so na visoki ali srednji napetosti ," je dejala.

Kritična je bila do izjav članov sveta Agencije za energijo, da bi za vrnitev na stari režim omrežnine potrebovali pol leta. " Od elektrooperaterjev smo dobili neuradne informacije, da je za prehod na stari sistem obračunavanja z njihove strani mogoč v zelo kratkem času, " je izpostavila in dodala, da tudi na strani dobaviteljev prehod ne bi pomenil večjega zalogaja.

Delna ali celotna oprostitev plačila stroška za moč za najdražji prvi časovni blok za odjemalce v visoki sezoni, kar je v četrtek napovedal pristojni minister Bojan Kumer , po besedah generalne direktorice GZS ne bo razbremenila dela gospodarstva z najvišjimi podražitvami, saj so pri teh podjetjih najvišja povečanja stroškov za energijo, ne za moč, in sicer po besedah generalne direktorice zbornice od štiri- do šestkratna.

Družba Eles, ki jo vodi Aleksander Mervar, sicer tudi predsednik Energetske zbornice Slovenije, je na podlagi analize, ali je trenutna razporeditev petih časovnih blokov v okviru metodologije obračuna omrežnine najbolj optimalna glede na potrebe elektroenergetskega sistema, ugotovila, da bi bil smiseln prehod na tri časovne bloke. Predlaga tudi odpravo razlik v tarifah med sezonama.

Energetska zbornica pozdravlja Elesove predloge glede omrežnine

Medtem pa sekcija za vprašanja dobaviteljev električne energije, ki deluje v okviru Energetske zbornice Slovenije, pozdravlja predloge rešitev, ki jih glede obračunavanja omrežnine predlaga družba Eles. "Kot smo v preteklosti v strokovnih krogih opozarjali dobavitelji, se je novi model obračuna omrežnine po prejemu dejanskih računov na strani odjemalcev izkazal za nepreglednega in nerazumljivega. Novi način ne izhaja iz možnosti prilagajanja odjema odjemalcev, temveč zgolj iz potencialne razbremenitve omrežja," so zapisali.

"Dobavitelji prejemamo povečano število klicev in sporočil naših odjemalcev, zanimajo jih vzroki za povišanje zneska na računih za električno energijo, sprašujejo o smiselnosti postavljenega modela oziroma določenih tarif in določanja dogovorjene obračunske moči ter kaznih za prekoračitve," so dodali.

Posebej nezadovoljni so po njihovih navedbah tisti, ki so z lastnim vložkom investirali v prenovo tehnologij ogrevanja, v elektromobilnost ter tisti, ki so z investicijo v zelene proizvodne vire sledili zelenemu prehodu in tudi cilju razbremenitve elektroenergetskega omrežja, sedaj pa imajo povišan račun in so negotovi glede ekonomike investicije v prihodnje, so še zapisali.

V sekciji menijo, da bi smer predlaganih sprememb, kot jih je v svoji analizi vključno s predlogom poenostavitev nakazal Eles, vnesla večjo preglednost in omogočila bolj razumljiv model obračuna omrežnine do uporabnikov omrežja. "Poleg razumljivejše metodologije bodo za nadaljnji razvoj omrežja in pospeševanje rešitev zelenega prehoda in konkurenčnosti slovenskega gospodarstva ključne tudi ustrezno določene tarifne postavke nove omrežnine," so sklenili sporočilo.