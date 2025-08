GZS zanika podporo Uberju: 'Zagovarjamo enake pogoje za vse'

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) odločno zanika neresnične navedbe Sindikata taksistov, ki jo obtožujejo domnevne javne podpore podjetju Uber in pasivnosti pri nasprotovanju nelojalni konkurenci. Takšne trditve ne držijo, so zatrdili v sporočilu za javnost: "GZS se je dolga leta jasno in nedvoumno zavzemala za enake pogoje poslovanja za vse ponudnike taksi storitev, ter opozarjala na nevarnosti nereguliranih praks, ki ogrožajo varnost in pravičnost trga. Obenem pa poudarja, da morajo ob dvomu v zakonitost delovanja to preveriti pristojni državni inšpekcijski organi in v primeru kršitev ustrezno ukrepati."

GZS odločno zanika neresnične navedbe Sindikata taksistov, da naj bi GZS javno promoviral podjetje Uber ter očitke, da se GZS ni jasno zavzel proti nelojalnim poslovnim praksam, s čimer naj bi podprla prihod globalnega akterja Uberja, dodajajo.

Prav nasprotno, GZS poudarja, da je več let tako javno kot v komunikaciji z vlado odločno izpostavljala problem nelojalne konkurence na področju prevoza potnikov. Združenje za promet pri GZS je ob upoštevanju potrebnega tehnološkega napredka tovrstnih storitev opozarjalo na negativne izkušnje z uvedbo novih vrst prevozov drugod v tujini in s tem ustvarjanje negativnih učinkov vzpodbujanja nepoštene konkurence. Združenje je ves čas pozivalo k celoviti in transparentni ureditvi področja avtotaksi prevozov, zagotovitvi učinkovitega in doslednega nadzora, predvsem pa ustreznih pogojev za strokovno in kvalitetno opravljanje storitev tistih, ki izpolnjujejo vse zakonske pogoje in spoštujejo nacionalno zakonodajo. Samo na ta način se lahko zagotovi enake konkurenčne pogoje in ustrezna varnost potnikov ter udeležencev v cestnem prometu, so zapisali.

Kot izpostavljajo, se je Združenje za promet pri GZS tako vedno zavzemalo, da za vse gospodarske subjekte na področju taksi prevozov – kar vključuje tudi podjetje Uber – veljajo enaki pogoji izvajanja taksi služb v Sloveniji. Tudi zaradi tega danes za podjetje Uber ne veljajo posebna, ampak enaka pravila kot za ostale izvajalce tovrstnih storitev. S tem je prav GZS doprinesel k preprečitvi nelojalne konkurence in zaščiti domačega prevozniškega sektorja in zaposlene.

GZS ob tem izpostavlja, da mora vsak zaposleni in delodajalec spoštovati v Sloveniji veljavno zakonodajo in standarde. Če podjetje ali posameznik krši zakonodajo, morajo zakonitost delovanja preveriti pristojni državni inšpekcijski organi in v primeru kršitev tudi ustrezno ukrepati.

Zakon o prevozih v cestnem prometu določa, da GZS in Obrtno-podjetniška zbornica izdajata med drugim licenco za opravljanje avtotaksi prevozov, ki je enaka za vse izvajalce taksiprevozov, kar vključuje tudi Uber. GZS je skladno s svojimi pristojnostmi ob začetku delovanja podjetja Uber v Sloveniji zaradi večjega števila vprašanj, kakšna licenca je potrebna za opravljanje prevozov preko aplikacije Uber, zgolj obvestila javnost, kje in kako lahko za to zainteresirani prevozniki pridobijo licenco, skladno z Zakonom o prevozih v cestnem prometu, so pojasnili.