Han podprl reševanje invalidskega podjetja CSS: 'Zgodba se me je dotaknila'

Z obiskom škofjeloškega invalidskega podjetja CSS se je gospodarski minister Matjaž Han odzval na pismo, ki ga je prejšnji teden prejel od nove direktorice CSS Mariane Karle Rebernik in zaposlenih, da bi jim kot minister za gospodarstvo pomagal pri uvrstitvi CSS med strateške naložbe. "Seveda razumem, kaj sta ekonomika in gospodarstvo, so pa tudi usode ljudi. Ta zgodba, ki sem jo spremljal predvsem iz medijev, se me je posebej dotaknila. Kot edino dolgoročno rešitev za obstanek podjetja vidim spremembo strategije, po kateri bi podjetji CSS in Bodočnost uvrstili med strateške naložbe," je dejal.

Matjaž Han FOTO: Bobo icon-expand

Han je zaposlenim v podjetju obljubil, da bo to stališče zagovarjal tudi ob sprejemanju nove strategije upravljanja s kapitalskimi naložbami države, ki jo sicer pripravlja finančno ministrstvo. Kot je povedal, mora vse ostale naloge, kar se tiče poslovanja CSS, opraviti vodstvo podjetja. Zelo zadovoljen pa je s tem, kako so škofjeloški obrtniki in podjetniki priskočili na pomoč podjetju. Glede govoric, da naj bi SDH nameraval v kratkem prodati CSS - te so sicer v SDH zavrnili in ob tem zagotovili, da bi v primeru načrtovanja prodajnega postopka obvestili vse zainteresirane deležnike -, je Han izpostavil, da je namen uvrstitve invalidskega podjetja med strateške naložbe prav v tem, da se ne more prodati, da se spremeni pogled SDH na podjetje in da se mu lahko z dokapitalizacijo da novo perspektivo. Uvrstitev CSS med strateške naložbe in dokapitalizacija? Tudi predsednik državnega sveta in Območne obrtno-podjetniške zbornice Škofja Loka Marko Lotrič je povedal, da je prejel informacije o morebitni prodaji CSS. "Zdaj skušamo vse sile usmerjati v to, da podjetje postane strateška naložba in da država poskrbi za ranljive ljudi," je izpostavil. Želi si, da bi uvrstitvi CSS med strateške naložbe sledila pol milijona evrov vredna dokapitalizacija, s katero bi odplačali za 157.000 evrov dolgov in vložili v tehnološko posodobitev proizvodnje. Podjetje je bilo namreč v zadnjih devetih letih močno podinvestirano, saj je bilo vanj vloženih le 400.000 evrov. "Tako bi dali proizvodnji možnost, da postane malce hitrejša in tehnološko posodobljena, hkrati pa bi obdržali delovna mesta," je dejal Lotrič. "Kot pravijo v podjetju, imajo dela dovolj. Veseli me, da se uresničujejo tudi napovedi naročnikov," je izpostavil.

Upravni odbor območne zbornice bo po Lotričevih besedah v sredo obravnaval obljubljenih 10.000 evrov pomoči podjetju. Prav tako bi mu radi s skupnimi močmi pomagali pri osvežitvi proizvodnih prostorov. Svojo obljubo o pomoči podjetju je z 10.000 evrov nakazila že izpolnil sindikat, je povedala generalna sekretarka Sindikata obrti in podjetništva Slovenije Ana Čermelj. Nova direktorica CSS je izpostavila, da je vzdušje v kolektivu delovno. "Sedaj upam, da bomo skupaj uspeli podjetje še malo polepšati, da bodo naši kupci in dobavitelji videli, da se gremo zares in da nam je vredno zaupati," je izpostavila. Po dosedanjih stikih je, kot je dodala, videla, da kupci in dobavitelji CSS še naprej vidijo kot poslovnega partnerja. "To nam daje motivacijo in resnično verjamem, da gremo v pravo smer," je poudarila in žogico usmerila v ministrstvo za finance, ki mora takoj sprejeti pravo odločitev. 'Najprej so želeli podjetje likvidirati. Zdaj ga menda želijo prodati' Povedala je, da se je s pismom že obrnila na finančno ministrstvo, a odziva še ni prejela. Je bila pa v ponedeljek v navezi s SDH, kjer so ji pojasnili, da pripravljajo načrt obiskov podjetji v njihovem upravljanju in da bodo prioritetno obiskali tudi CSS.

Reševanje invalidskega podjetja CSS FOTO: Bobo icon-expand