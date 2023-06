Han SIJ poziva k premisleku o vračilu, hčerinska podjetja pod nadzorom

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je družbo Slovenska industrija jekla pozval, naj njene hčerinske družbe SIJ Acroni, SIJ Metal Ravne, SIJ ZIP Center in SIJ Ravne Systems prejeto pomoč vrnejo, če bo prišlo do izplačila dividend. Do sedaj jim je bilo izplačanih dobrih 2,42 milijona evrov pomoči. Agencija SPIRIT Slovenija pa bo začasno zamrznila nadaljnja izplačila in nad štirimi hčerinskimi podjetji uvedla nadzor.

"Osnovni namen zakona je pomagati slovenskemu gospodarstvu oziroma podjetjem, ki jih je prizadela energetska kriza. Slovenskim podjetjem smo namenili 400 milijonov evrov javnega denarja. Vsekakor ni bil namen dajati državno pomoč podjetjem, ki te pomoči ne potrebujejo tako nujno," je ob tem dejal minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. Posebej je izpostavil, da so v zakonu zato jasno napisali prepoved izplačila dobička: podjetje, ki je prejelo pomoč za 2023, letos ne sme izplačati dobička za katero koli leto, dobička letošnjega leta pa ne sme izplačati kadar koli v prihodnjih letih. Te omejitve veljajo za prejemnike pomoči in ne za povezane družbe. Poleg tega podjetje ne sme nakupovati lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačati nagrad oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu. icon-expand Minister Han je pozval družbo SIJ d.d. k premisleku o izplačilu dividend, uveden je bil tudi nadzor nad štirimi hčerinskimi podjetji. FOTO: Damjan Žibert Han je ob tem pojasnil, da vlada v zakon ni vključila določbe o prepovedi izplačil dobička tudi za krovne ali povezane družbe predvsem, ker ni želela spraviti v neenakopraven položaj slovenskih krovnih družb v primerjavi s krovnimi družbami, ki imajo sedež v tujini. Za krovne družbe v tujini namreč določbe slovenske zakonodaje ne veljajo, niti nad njimi ni možen nadzor. Enake določbe o prepovedi o izplačilih dobička so bile že v protikoronskih zakonih za pomoč gospodarstvu v času pandemije covida-19. Krovna družba SIJ za pomoč ni zaprosila in je ni dobila. To so storila njena štiri hčerinska podjetja – do sedaj jim je bilo izplačanih dobrih 2,42 milijona evrov pomoči, so na ministrstvu zapisali v sporočilu za javnost. PREBERI ŠE Slovenija plačala milijonsko pomoč, ruski lastniki pa kovali enormne dobičke Sporočili so tudi, da bo pristojna agencija SPIRIT Slovenija na podlagi prejetih informacij začasno zamrznila nadaljnja izplačila zadevnim štirim hčerinskim podjetjem, SIJ Acroni, SIJ Metal Ravne, SIJ ZIP Center in SIJ Ravne Systems, ter uvedla nadzor nad podjetji, da ugotovi skladnost njihovega poslovanja z zadevnim Zakonom o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize in pravili o državnih pomočeh.