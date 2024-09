Han: Slovenskemu gospodarstvu gre trenutno relativno dobro

V Sloveniji je gospodarska rast višja od povprečja EU, imamo tudi nizko stopnjo inflacije, zelo nizko brezposelnost, tudi s pomočjo države so se razmere po lanskih poplavah dokaj hitro stabilizirale, je Han zapisal v pismu. Poudaril je, da Slovenija lahko ponudi marsikaj, saj ima dobro geostrateško pozicijo.

Slovenska infrastruktura ima sicer prostor za izboljšave, pa vendarle ni slaba tako cestna kot telekomunikacijska, je dodal minister. Po njegovih besedah je tudi poslovno okolje v Sloveniji razmeroma dobro, razvito in stabilno, ena največjih slovenskih prednosti pa je visoko izobražen, večjezičen in dobro usposobljen kader.

Han je opozoril, da Evropa in tudi Slovenija izgubljata konkurenčnost. Da bi trend obrnili, so se na ministrstvu lotili priprave načrta za povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, ki bo vseboval ukrepe za nadgradnjo in razogljičenje obstoječe industrije, razvoj novih produktov in industrij ter povečanje privlačnosti Slovenije za globalna visokotehnološka podjetja.

Gospodarsko ministrstvo in partnerske organizacije letos ponujajo 672 milijonov evrov različnih spodbud, prihodnje leto pa bodo na voljo še dodatna sredstva ravno za spodbujanje razvoja strateških tehnologij.

Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) Blaž Cvar je spomnil, da je na letošnjem poslovnem srečanju, ki ga zbornica organizira v okviru projekta Enterpriss Europe Network, prijavljenih 100 podjetij iz 13 držav.

"To pomeni, da bomo imeli veliko poslovnih medsebojnih dogodkov. Krepitve vezi so zelo pomembne, ker je internacionalizacija podjetij v Sloveniji ob napovedujoči se gospodarski krizi zelo pomembna," je dejal. Udeleženci so pojasnili, da so na srečanje prišli, ker si želijo vzpostaviti nove poslovne stike, morda skleniti tudi kakšen posel.

V okviru srečanja bodo spregovorili o razvoju kibernetske varnosti v Sloveniji in delovanju nacionalnega odzivnega centra za kibernetsko varnost SI-CERT, največjih grožnjah in izzivih na področju kibernetske varnosti podjetij, predstavili bodo tudi primere dobrih praks o tem, kako so se podjetja uspešno soočila s kibernetskimi napadi. Sklenilo se bo z individualnimi srečanji s pomočjo spletne platforme b2match.

Srečanje velja za vodilni mednarodni matchmaking dogodek v Sloveniji, ki povezuje mala in srednja podjetja, startupe in scaleupe s področja pametne industrije, avtomobilske industrije, kovinske industrije, elektrike in elektronike, mobilnosti, transporta in logistike.

Connect2Slovenia omogoča učinkovito in ciljno usmerjeno mreženje oz. individualna srečanja s potencialnimi poslovnimi partnerji iz jugovzhodne Evrope in regije Alpe Adria.