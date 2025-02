Han želi razveljavitev večmilijonskega razpisa Spirit

Kot so po seji vlade sporočili iz vladnega urada za komuniciranje, ima Zajec Balažičeva več kot 20 let delovnih izkušenj, od tega več kot 10 let izkušenj z vodenjem velikih timov, vodenja projektov, mednarodnega sodelovanja in strateškega svetovanja.

"Delovala je v svetovalnih družbah EY-Parthenon in Kearney ter domačih in tujih finančnih institucijah, predvsem na področjih upravljanja kadrov, organizacijskih in digitalnih transformacij, optimizacije procesov in oblikovanja strategij. Po izobrazbi je magistrica socialnih in ekonomskih znanosti," so navedli. Zajec Balažičeva se je javni agenciji pridružila septembra lani kot namestnica direktorja, odgovorna za strategijo, digitalizacijo in internacionalizacijo, pri postopkih izvajanja javnih razpisov pa doslej ni sodelovala.

Nova v. d. agencije je ob imenovanju izrazila prepričanje, da ima Spirit bistveno vlogo pri krepitvi konkurenčnosti in internacionalizaciji slovenskega gospodarstva. "Moja prednostna naloga bo zagotavljanje transparentnosti, strokovnosti in integritete na najvišji ravni, obenem pa si bom skupaj z zaposlenimi prizadevala za krepitev zaupanja v agencijo ter njeno vlogo kot zanesljivega partnerja slovenskemu gospodarstvu," so vizijo Zajec Balažičeve v sporočilu za javnost povzeli pri Spiritu.