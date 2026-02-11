Naslovnica
Gospodarstvo

Heineken bo odpustil do 6000 ljudi

Amsterdam, 11. 02. 2026 10.34 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Heineken

V nizozemski pivovarski skupini Heineken, katere del je tudi Pivovarna Laško Union, bodo v naslednjih dveh letih ukinili do 6000 delovnih mest. Kje natančno naj bi prišlo do večine ukinitev, vodstvo ni razkrilo, so pa namignili, da bo to v Evropi. Ravno v Evropi se Heineken sooča z največjim padcem prodaje.

Kot so ob objavi letnih poslovnih rezultatov sporočili iz skupine, bodo "pospešili produktivnost v velikem obsegu, z namenom doseganja znatnih prihrankov, in v naslednjih dveh letih zmanjšali število delovnih mest za 5000 do 6000".

"Pri naših kratkoročnih pričakovanjih glede razmer na trgu piva ostajamo previdni," je dejal glavni izvršni direktor Heinekena Dolf van den Brink. Ta je prejšnji mesec sporočil, da bo položaj zapustil 31. maja, nadzorniki pa bodo do tedaj našli novega vodjo. Vodenje nizozemskega pivovarja je prevzel leta 2020.

Heineken
Heineken
FOTO: Shutterstock
Heineken sicer po vsem svetu zaposluje okoli 87.000 ljudi.

Vodstvo Heinekena ni želelo navesti, kje bo prišlo do večine ukinitev delovnih mest, vendar je finančni direktor Harold van den Broek namignil, da bo do njih prišlo v Evropi. Kot je dejal novinarjem, Evropa predstavlja velik del Heinekenovega poslovanja, iz finančnih rezultatov pa je razvidno, da je tam zelo težko doseči dober poslovni vzvod. "Zato se osredotočamo na številne pobude za okrepitev našega poslovanja v Evropi," je dejal van den Broek.

Že oktobra so pri pivovarju napovedali, da bodo v okviru reorganizacije svojega sedeža v Amsterdamu ukinili ali prerazporedili 400 delovnih mest.

Obseg prodaje piva na svetovni ravni pri drugem največjem proizvajalcu piva na svetu se je lani zmanjšal za 2,4 odstotka. Zlasti izrazit je bil upad prodaje piva v Evropi in Ameriki, kjer se je prodaja zmanjšala za 4,1 oz. 3,5 odstotka.

Prihodki od prodaje so lani znašali 34,4 milijarde evrov, medtem ko so bili leto prej pri 36 milijardah. Čisti dobiček je znašal 2,7 milijarde evrov, kar je po navedbah skupine za 4,9 odstotka več kot leto prej.

heineken odpuščanje

