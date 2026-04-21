Hervis naj bi 'pokopali' spletni nakupi

Avstrijsko podjetje Hervis, ki je pred kratkim zamenjalo lastnika, naj bi se, tako pravijo infromacije, popolnoma osredotočilo na avstrijski trg. To pomeni, da naj bi se v Sloveniji vse trgovine zaprle konec julija, a podrobnih informacij ni.

"Konkretnih informacij s strani vodstvenega kadra nismo pridobili. Kontaktirali smo posameznike, vendar obvestila sindikat še ni prejel, čeprav smo jih pozvali, naj nam dajo neko uradno obvestilo," je povedala Lepa Vasilič iz Sindikata delavcev trgovine Slovenije.

Hervis Slovenije je sicer že dlje časa posloval negativno. V letu 2024 so končali s štirimi milijoni evrov izgube. "To je lahko posledica precej neugodnih poslovnih razmer v zadnjem obdobju," ocenjuje Mariča Lah iz Trgovinske zbornice Slovenije.

A hkrati je eden od njihovih neposrednih konkurentov v tem času celo okrepil dobiček. Na splošno ocenjujejo, da so težave Hervisa težave enega podjetja, ne branže. "Trgovinana splošno v Sloveniji je kar odporna in robustna dejavnost. Res je, da je v zadnjem obdobju profitabilnost nekoliko zanihal, vendar v tehničnih in športnih dejavnostih pa na primer niti ne," pravi Lahova.