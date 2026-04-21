Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Hervis naj bi 'pokopali' spletni nakupi

Ljubljana, 21. 04. 2026 19.51

Avtor:
Janez Usenik
Hervis

Slovenija bo ostala brez 21 trgovin podjetja Hervis, z njimi pa bo izgubila tudi 250 delovnih mest. Čeprav so v matičnem avstrijskem podjetju z informacijami skopi, je vse bolj jasno, da podjetje ne bo več delovalo mednarodno, umika se namreč tudi iz Hrvaške in Nemčije. Kaj to pomeni za zaposlene? Je to znak, da se tudi v trgovini bližajo težki časi?

Avstrijsko podjetje Hervis, ki je pred kratkim zamenjalo lastnika, naj bi se, tako pravijo infromacije, popolnoma osredotočilo na avstrijski trg. To pomeni, da naj bi se v Sloveniji vse trgovine zaprle konec julija, a podrobnih informacij ni.

"Konkretnih informacij s strani vodstvenega kadra nismo pridobili. Kontaktirali smo posameznike, vendar obvestila sindikat še ni prejel, čeprav smo jih pozvali, naj nam dajo neko uradno obvestilo," je povedala Lepa Vasilič iz Sindikata delavcev trgovine Slovenije. 

Hervis Slovenije je sicer že dlje časa posloval negativno. V letu 2024 so končali s štirimi milijoni evrov izgube. "To je lahko posledica precej neugodnih poslovnih razmer v zadnjem obdobju," ocenjuje Mariča Lah iz Trgovinske zbornice Slovenije. 

A hkrati je eden od njihovih neposrednih konkurentov v tem času celo okrepil dobiček. Na splošno ocenjujejo, da so težave Hervisa težave enega podjetja, ne branže. "Trgovinana splošno v Sloveniji je kar odporna in robustna dejavnost. Res je, da je v zadnjem obdobju profitabilnost nekoliko zanihal, vendar v tehničnih in športnih dejavnostih pa na primer niti ne," pravi Lahova.

Po informacijah avstrijskega Hervica naj bi bila težava selitev mnogih nakupov na splet, posebej je to vidno pri prodaji arktiklov tehnike in športa. Hervis se očitno ni uspešno prilagodil. "Ker je bodočnost razvoja celotne trgovine, ne le tehnične in športne, je prav v tej t.i. večkanalni prodaji. Da imaš torej prodajo v klasični trgovini, spletni trgovini, mobilni trgovini itd.," dodaja Lahova.

Ne vemo pa še, kaj zaprtje pomeni. Lahko bi to dejavnost enostavno prevzel nekdo drug. "Pomembna bi bila informacija, ali bo zaposlen prevzeli drugi delodajalci," poudarja Vasiličeva. In medtem ko Lahova opominja, da bo tudi sicer za 250 ljudi zagotovo dovolj prostora v sektorju trgovine, pa Vasiličeva dodaja: "Moramo vedeti, da se vsi ti zaposleni ne vidijo v drugih segmentih trgovine."

A če so se pripravljeni prekvalificirati za druge produkte, ne bi smeli imeti večjih težav pri iskanju zaposlitve.

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI17

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ap100
21. 04. 2026 20.49
veliko bodo pokopali spletni nakupi
Odgovori
0 0
ActiveS
21. 04. 2026 20.45
Še kitajcem uvesti sankcije, v EU se oa nič ne izdeluje...
Odgovori
-1
0 1
tech
21. 04. 2026 20.44
Še jih bo zaprlo. Sem bral zadnjo uredbo o embalaži iz EU, ki bo začela veljat avgusta in mislim, da se prav trudijo zje.bat čim več podjetij. Na koncu bodo ostali samo veliki igralci z monopolom in državljani EU se bomo čudili zakaj imamo tako visoke cene.
Odgovori
0 0
ernestocg
21. 04. 2026 20.43
Delal v trkovini nekaj let,najslabši možen posel kar si ga lahko človek izbere.Urniki,stranke,nikoli dovolj prometa,manjki,inventure in slabo plačilo.
Odgovori
+2
2 0
Sandokkan
21. 04. 2026 20.35
Logično. Na spletu,iste stvari,stanejo vsaj 3 krat manj!
Odgovori
+3
4 1
kick.your-ass
21. 04. 2026 20.34
mislim, malo sem presenečen da zapira sicer neke gužve tam ni bilo... kar se pa robe tiče pa je res bila precej slaba, bolj kot sport 2000 oz sport direct, cene pa kar visoke ja. Mislim, da ponudba res ni bila kaj ekstra...
Odgovori
+3
3 0
Mk791
21. 04. 2026 20.31
Pokopala ga je nekonkurenčna ponudba. Vse iz Hervisa dobiš za -10% drugje.
Odgovori
+9
9 0
Žmavc
21. 04. 2026 20.35
Pri županu Ljubljane pa dobiš vse za +10%.
Odgovori
-5
2 7
Ancistrus
21. 04. 2026 20.28
Ljudje hodijo v fizične trgovine sprobavati, naročijo pa prek spleta, ker je ceneje. S časom bodo fizične trgovine propadle, spletne pa dvignile cene, ker se bodo morale več ukvarjati s kupcem (vprašanja o izdelkih, vračila). Tak je trend in tu nimamo kaj. Pa sploh ne zagovarjam politike Hervisa. Tam so me videli zelo poredko. Škoda 250 delovnih mest. Zagotovo je obstajala še kakšna druga rešitev kot zaprtje vsega.
Odgovori
+6
8 2
metalika
21. 04. 2026 20.24
Hervis mogoče zapira trgovine, ampak brez skrbi — julija pride nova “rešitev”. Oblast bo uvedla dodatne 3 € na vsak artikel iz Kitajske, da bodo naši trgovci spet lažje prodajali iste stvari za dvojno ceno. Dolga leta so nas lupili, zdaj pa bodo še uradno zaščiteni. Namesto da bi trgovci ponudili boljše cene, bodo raje uvedli novo dajatev, da nimaš več izbire.
Odgovori
+9
12 3
stoinena
21. 04. 2026 20.37
nič več nočemo izdelovati. vsi bi samo preprodajali kitajsko robo. očitno tudi država zna samo pristaviti lonček. in to je to. mogoče bo pa prodaja padla po "naših" cenah. bodo ljudje malo razmislili kaj in koliko res rabijo.
Odgovori
+4
4 0
stoinena
21. 04. 2026 20.38
kitajci so pa zelo pametni in bodo skladišča v evropi. ;)
Odgovori
+4
4 0
graf
21. 04. 2026 20.45
Najbrž si mislil štirikratno ceno ! Primer : termometer za v rastlinjak sem na Temuju kupil za 4.29 € ... a glej ga zlomka : čez 14 dni videl popolnoma enakega v trgovini v Trebnjem za 18,54€ ! Kolikokratnik prvotne cene je to ? Sem že dostikrat napisal , pa bom še enkrat : sem patriot in rade volje kupujem domačo robo , a denarja ne pobiram po tleh da bi 3 ali 4× preplačeval iste izdelke ki jih dobim na Temuju za zmerno ceno ! Upam da se bodo Kitajci znali prilagodit glede napovedane nove dajatve z julijem ! VSI vemo odkod izvira praktično kompletna tehnika vključno s tisto v naših trgovinah , a EU trgovci obesijo toliko marže in davka da je to nehigienično in ekonomsko nevzdržno za naše kupce , naj se temu prilagodijo in bomo kupovali doma , just simple is that ...
Odgovori
+1
1 0
JanezNovak13
21. 04. 2026 20.21
Mrgoli slovničnih in tipkarskih napak.
Odgovori
+10
10 0
extradeluxe
21. 04. 2026 20.25
ja noro slaba pisarija
Odgovori
+5
5 0
Mali medo
21. 04. 2026 20.20
Pokopal jih je Intersport in Decatlon.
Odgovori
+8
9 1
Dr.Rugelj
21. 04. 2026 20.39
Greš pa v ta Intersport ali Decatlon pa nimajo nič na zalogi, nimajo novejših izdelkov,nič se ne da naročiti,...potem se pa zapeljem v Avstrijo - tam pa takšna izbira, da glava peče !...to je nesposobnost naših trgovcev in prodajalcev !...
Odgovori
+1
1 0
Kaj pričakovati in kako se pripraviti na prvi mesec z dojenčkom?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1664