Hervis naj bi 'pokopali' spletni nakupi

Avstrijsko podjetje Hervis, ki je pred kratkim zamenjalo lastnika, naj bi se, tako pravijo infromacije, popolnoma osredotočilo na avstrijski trg. To pomeni, da naj bi se v Sloveniji vse trgovine zaprle konec julija, a podrobnih informacij ni.
"Konkretnih informacij s strani vodstvenega kadra nismo pridobili. Kontaktirali smo posameznike, vendar obvestila sindikat še ni prejel, čeprav smo jih pozvali, naj nam dajo neko uradno obvestilo," je povedala Lepa Vasilič iz Sindikata delavcev trgovine Slovenije.
Hervis Slovenije je sicer že dlje časa posloval negativno. V letu 2024 so končali s štirimi milijoni evrov izgube. "To je lahko posledica precej neugodnih poslovnih razmer v zadnjem obdobju," ocenjuje Mariča Lah iz Trgovinske zbornice Slovenije.
A hkrati je eden od njihovih neposrednih konkurentov v tem času celo okrepil dobiček. Na splošno ocenjujejo, da so težave Hervisa težave enega podjetja, ne branže. "Trgovinana splošno v Sloveniji je kar odporna in robustna dejavnost. Res je, da je v zadnjem obdobju profitabilnost nekoliko zanihal, vendar v tehničnih in športnih dejavnostih pa na primer niti ne," pravi Lahova.
Po informacijah avstrijskega Hervica naj bi bila težava selitev mnogih nakupov na splet, posebej je to vidno pri prodaji arktiklov tehnike in športa. Hervis se očitno ni uspešno prilagodil. "Ker je bodočnost razvoja celotne trgovine, ne le tehnične in športne, je prav v tej t.i. večkanalni prodaji. Da imaš torej prodajo v klasični trgovini, spletni trgovini, mobilni trgovini itd.," dodaja Lahova.
Ne vemo pa še, kaj zaprtje pomeni. Lahko bi to dejavnost enostavno prevzel nekdo drug. "Pomembna bi bila informacija, ali bo zaposlen prevzeli drugi delodajalci," poudarja Vasiličeva. In medtem ko Lahova opominja, da bo tudi sicer za 250 ljudi zagotovo dovolj prostora v sektorju trgovine, pa Vasiličeva dodaja: "Moramo vedeti, da se vsi ti zaposleni ne vidijo v drugih segmentih trgovine."
A če so se pripravljeni prekvalificirati za druge produkte, ne bi smeli imeti večjih težav pri iskanju zaposlitve.
