Gospodarstvo

Hervis naj bi zaprl vse trgovine v Sloveniji

Ljubljana, 15. 04. 2026 16.40

Avtor:
A.K. STA
Hervis

Veriga športnih trgovin Hervis, ki je nedavno dobila nove lastnike, naj bi s koncem julija prenehala z delovanjem v Sloveniji. Informacija o zaprtju vseh 13 poslovalnic naj bi prizadela okoli 250 zaposlenih.

Veriga športnih trgovin Hervis, ki ima od januarja nova lastnika, naj bi po poročanju spletnih portalov Mariborinfo in Žurnal24 s koncem julija zaprla vse poslovalnice v Sloveniji. Brez dela naj bi ostalo okoli 250 zaposlenih.

S prošnjo za pojasnila glede informacij o umiku s trga smo se obrnili tudi na slovensko podjetje iz verige.

Hervis je od januarja v lasti podjetnikov Svena Votha in Uda Schloemerja, ki sta verigo kupila od skupine Spar Avstrija. Prevzem je vključeval vse zaposlene v podjetju Hervis ter 134 lokacij trgovin v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem in v Nemčiji. 

FOTO: Arhiv ponudnika

Kot razlog za prodajo so v Sparu Avstrija navedli, da se trenutno osredotočajo na širitev svoje osnovne dejavnosti - trgovine z živili ter področij nakupovalnih centrov in nepremičnin.

Glede novih lastnikov so zapisali, da gre za uspešna podjetnika, ki želita ohraniti blagovno znamko Hervis in jo na novo pozicionirati kot trgovino s športno opremo. Voth je ustanovitelj modnega trgovca Snipes, Schloemer pa podjetniškega pospeševalnika Factory Berlin.

"V prvem koraku bomo Hervis popeljali v leto 2026 in na novo pozicionirali poslovni model v športni trgovini. Le tako bomo lahko uspešno izkoristili priložnosti današnjega in jutrišnjega dne. Cilj je prilagoditi ponudbo spremenjenim potrebam današnjih kupcev in s tem Hervis znova narediti uspešen," je januarja napovedal Voth.

V Sparu Avstrija so takrat zagotovili, da se bo poslovanje trgovin kljub spremembi lastništva v celoti nadaljevalo.

Podjetje Hervis je bilo del skupine Spar Avstrija več kot 50 let. Lani je ustvarilo 314 milijonov evrov prometa, s čimer velja za enega največjih specializiranih športnih trgovcev v srednji Evropi.

Hervis Slovenija je po podatkih s portala Ebonitete leta 2024, za katero so na voljo zadnji podatki, ustvaril 40,3 milijona celotnih prihodkov oziroma okoli dva odstotka manj kot leto prej in skoraj 4,1 milijona evrov izgube, potem ko je ta leta 2023 znašala 3,7 milijona evrov. Družba je imela leta 2024 v povprečju nekaj manj kot 250 zaposlenih.

Gospodarstvo zadovoljno, Levica: Koristi le za bogate

Portal
Nihče ni verjel, da bodo ostali skupaj, danes imajo družine in otroke
Mladi zvezdnik pričakuje prvega otroka s trenerjevo hčerko
Mladi zvezdnik pričakuje prvega otroka s trenerjevo hčerko
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Nuša Derenda pričakuje svojega prvega vnuka
Nuša Derenda pričakuje svojega prvega vnuka
zadovoljna
Portal
Razkrila, kaj se je dogajalo, ko sta noč preživela brez kamer
Edino krilo, ki ga bomo nosile to pomlad
Edino krilo, ki ga bomo nosile to pomlad
Po koncu šova je drastično shujšala
Po koncu šova je drastično shujšala
Kdo si zasluži zmago: Ema ali Aleksandra?
Kdo si zasluži zmago: Ema ali Aleksandra?
vizita
Portal
Tihi rak, ki se začne kot nedolžna ranica: ploščatocelični karcinom, ki ga mnogi opazijo prepozno
Za to boleznijo naj bi zbolela vsaka peta ženska
Za to boleznijo naj bi zbolela vsaka peta ženska
To so živila, ki jih strokovnjaki priporočajo za počasnejše staranje
To so živila, ki jih strokovnjaki priporočajo za počasnejše staranje
Vnetje mehurja: kako ga prepoznati in ustaviti, preden se poslabša
Vnetje mehurja: kako ga prepoznati in ustaviti, preden se poslabša
cekin
Portal
Boste s tem računom imeli več denarja?
Regres v javnem sektorju 2026: koliko znaša in kdaj bo izplačan
Regres v javnem sektorju 2026: koliko znaša in kdaj bo izplačan
Razmišljate o delu v Nemčiji? Tako je v resnici v Dresdnu
Razmišljate o delu v Nemčiji? Tako je v resnici v Dresdnu
Pivo za 2, kosilo za 10 evrov – vaš idealen dopust
Pivo za 2, kosilo za 10 evrov – vaš idealen dopust
moskisvet
Portal
29-letnica, ki je obnorela moške: na stotine prijav za zmenek sprožilo spletni fenomen
Vozniki pozor: maraton nadzora hitrosti na 540 lokacijah po vsej državi
Vozniki pozor: maraton nadzora hitrosti na 540 lokacijah po vsej državi
Odšel je velikan: Umrl eden največjih branilcev Real Madrida
Odšel je velikan: Umrl eden največjih branilcev Real Madrida
Vsako sekundo izgubimo 20.000 zvezd
Vsako sekundo izgubimo 20.000 zvezd
dominvrt
Portal
Delovna akcija: Ana za otroke pripravila še eno presenečenje
Kako gojiti dalije: preprost vodič za spektakularen vrt
Kako gojiti dalije: preprost vodič za spektakularen vrt
Kako učinkovito prenoviti staro hišo za udobno bivanje
Kako učinkovito prenoviti staro hišo za udobno bivanje
Največja napaka pri prenovi: zaradi tega ljudje plačajo tisoče evrov več
Največja napaka pri prenovi: zaradi tega ljudje plačajo tisoče evrov več
okusno
Portal
Hitra pomladna jed iz ene ponve
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
Nista verjela, da jima bo uspelo, danes sta "zvezdi" slovenskega podjetništva
Nista verjela, da jima bo uspelo, danes sta "zvezdi" slovenskega podjetništva
Kako jesti chia semena: 7 odličnih idej za pripravo
Kako jesti chia semena: 7 odličnih idej za pripravo
voyo
Portal
Posthumno
Kmetija
Kmetija
Otok ljubezni ZDA
Otok ljubezni ZDA
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kdo je Ghislaine Maxwell?
