Hervis naj bi zaprl vse trgovine v Sloveniji

Hervis je od januarja v lasti podjetnikov Svena Votha in Uda Schloemerja, ki sta verigo kupila od skupine Spar Avstrija. Prevzem je vključeval vse zaposlene v podjetju Hervis ter 134 lokacij trgovin v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem in v Nemčiji.

S prošnjo za pojasnila glede informacij o umiku s trga smo se obrnili tudi na slovensko podjetje iz verige.

Veriga športnih trgovin Hervis, ki ima od januarja nova lastnika, naj bi po poročanju spletnih portalov Mariborinfo in Žurnal24 s koncem julija zaprla vse poslovalnice v Sloveniji. Brez dela naj bi ostalo okoli 250 zaposlenih.

Kot razlog za prodajo so v Sparu Avstrija navedli, da se trenutno osredotočajo na širitev svoje osnovne dejavnosti - trgovine z živili ter področij nakupovalnih centrov in nepremičnin.

Glede novih lastnikov so zapisali, da gre za uspešna podjetnika, ki želita ohraniti blagovno znamko Hervis in jo na novo pozicionirati kot trgovino s športno opremo. Voth je ustanovitelj modnega trgovca Snipes, Schloemer pa podjetniškega pospeševalnika Factory Berlin.

"V prvem koraku bomo Hervis popeljali v leto 2026 in na novo pozicionirali poslovni model v športni trgovini. Le tako bomo lahko uspešno izkoristili priložnosti današnjega in jutrišnjega dne. Cilj je prilagoditi ponudbo spremenjenim potrebam današnjih kupcev in s tem Hervis znova narediti uspešen," je januarja napovedal Voth.

V Sparu Avstrija so takrat zagotovili, da se bo poslovanje trgovin kljub spremembi lastništva v celoti nadaljevalo.

Podjetje Hervis je bilo del skupine Spar Avstrija več kot 50 let. Lani je ustvarilo 314 milijonov evrov prometa, s čimer velja za enega največjih specializiranih športnih trgovcev v srednji Evropi.

Hervis Slovenija je po podatkih s portala Ebonitete leta 2024, za katero so na voljo zadnji podatki, ustvaril 40,3 milijona celotnih prihodkov oziroma okoli dva odstotka manj kot leto prej in skoraj 4,1 milijona evrov izgube, potem ko je ta leta 2023 znašala 3,7 milijona evrov. Družba je imela leta 2024 v povprečju nekaj manj kot 250 zaposlenih.