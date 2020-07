Hidria z Audijem, Lamborghinijem in Porschejem v razvoj novih pogonskih agregatov

Trije avtomobilski proizvajalci bodo v svoja vozila vgrajevali v Hidrii razvite ključne aluminijaste dele bencinskih in dizelskih agregatov, zaradi česar bodo ti avtomobili lažji in učinkovitejši, z boljšimi izkoristki v vožnji, boljšimi pospeški in nižjimi emisijami.

"Dolgoletne izkušnje, kompetentnost, znanje in inovativnost Hidriinih zaposlenih so znova prepričali največje igralce v svetovnem avtomobilskem poslu," so zapisali v Hidrii, ki v Sloveniji in tujini zaposluje več kot 2000 ljudi.

Audi bo tako Hidriine visokokakovostne aluminijaste komponente novega trilitrskega V6 TDi pogonskega motorja vgrajeval v osrednji agregat svojih najbolj poznanih modelov A4, A5, A6, S6, S7, Q5, Q7 in Q8. Hidriini ključni deli motorjev bodo vgrajeni tudi v 1.8- in 2.0-litrske bencinske različice Audijevih štirivaljnih pogonskih agregatov z oznakama TSI in TFSI ter v Porschejev novi osemvaljni bencinski motor.

"S tem se je Hidria še dodatno utrdila in pozicionirala med ključne globalne dobavitelje vrhunskih delov pogonskih agregatov in si odprla vrata za številne nove, tudi prestižne projekte," so izpostavili. Eden takšnih je sodelovanje z Audijem in Lamborghinijem na področju razvoja pogonskega agregata za Audi R8 in Lamborghini Huracan. Tudi njima bo Hidria zagotavljala ključne aluminijaste dele pogonskega agregata, ki omogoča, da pospešita od nič do sto kilometrov na uro v manj kot 3,5 sekunde in dosežeta končno hitrost 320 kilometrov na uro.