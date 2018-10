Hišne preiskave: neuradno pod drobnogledom posli Zdravka Mamića

"Nacionalni preiskovalni urad v sodelovanju s hrvaškim varnostnim organom USKOK izvaja preiskave stanovanj skih, poslovnih in drugih prostorov na območju Ljubljane, Maribora in Kopra in na Hrvaškem zaradi suma storitve več kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in več kaznivih dejanj pranja denarja," so za Večer potrdili na policiji.

O hišnih preiskavah, ki jih izvaja slovenska policija v sodelovanju s hrvaškim uradom za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (USKOK), je danes poročal portal Siol, preiskave so medtem za časnik Večer potrdili na Nacionalnem preiskovalnem uradu (NPU).

Po neuradnih podatkih naj bi bile preiskave povezane z nekaterimi ugotovitvami iz preiskav hrvaških organov odkrivanja in pregona proti Zdravku Mamiću, nekdanjemu predsedniku Nogometnega kluba Dinamo in nogometnemu menedžerju.

Pojasnili so še, da se obravnavana kazniva dejanja nanašajo na plačevanje ponarejenih računov slovenskih gospodarskih družb tuji "off shore" družbi, ustanovljeni v Veliki Britaniji, za storitve, ki niso bile opravljene, v nadaljevanju pa so bila prejeta plačila oprana z veriženjem transakcij. "S kaznivimi dejanji so si storilci pridobili okoli 1,6 milijona evrov premoženjske koristi,"še pravijo na policiji.

Kaznivih dejanj je osumljenih šest oseb, od tega pet slovenskih državljanov in en hrvaški državljan. Nobena oseba ni bila pridržana. Trenutno v Sloveniji potekajo še tri preiskave stanovanjskih in poslovnih naslovov, pet jih je že zaključenih, prav tako pa potekajo še tri preiskave na Hrvaškem. Predkazenski postopek usmerja specializirano državno tožilstvo, navaja Večer.

Zoper Mamića je sicer na Hrvaškem zaradi domnevno spornih poslov že vložena obtožnica, ki pa še ni pravnomočna. Očitno pa policija preiskavo zoper njega še nadaljuje.

V poslih, zaradi katerih so hrvaški tožilci že spisali obtožnico, naj bi bili poleg Mamića še njegov brat Zoran Mamić, sin Mario Mamić, nekdanji funkcionarja DinamaDamir Vrbanović, nogometni menedžer Nikky Vuksanin podjetnika Igor Krota ter Sandro Stipančić.

S fiktivnimi posli naj bi bili Nogometni klub Dinamo oškodovali za 20 milijonov evrov, ki bi jih moral klub dobiti ob prestopih nogometašev. To so počeli prek več podjetij iz Švice, Velike Britanije, karibske države Sveti Vincenc in Grenadini, Hongkonga in Združenih arabskih emiratov, ki so jih imeli v lasti.

Umaški podjetnikSandro Stipančićpa naj bi bil tisti, ki naj bi bil povezan z današnjimi preiskavami v Sloveniji. Nekatera njegova podjetja naj bi bila namreč po sumih policistov sodelovala pri pranju denarja. Preko fiktivnih poslov naj bi se denar nakazoval na slamnata podjetja, nato pa dvigoval v gotovini.