Hit začasno zapira igralnice na Goriškem

V družbi Hit, kjer dogajanje v zvezi s širitvijo koronavirusa skrbno spremljajo, so se danes odločili za nov previdnostni ukrep. Od 10. ure naprej so začasno zaprli igralnice na širšem območju Goriške. Gre za igralnice Perla, Park, Drive-in in Aurora. Igralnice bodo ostale zaprte do predvidoma petka, 20. marca."Situacija se dnevno spreminja, tako v Sloveniji kot v Italiji. Temu moramo prilagoditi tudi naše delovanje. Nov, zagotovo najbolj poslovno obremenjujoč ukrep do zdaj sprejemamo z namenom zaščite naših zaposlenih in skupnosti," je povedal predsednik uprave družbe Hit, Tomaž Repinc.