Hitri kredit, hitra odločitev, dolgotrajna zadolženost

Avtomatizacija, manj dokumentov in nižji kreditni standardi so omogočili skrajšanje dolgotrajnega postopka odobritve, to pa so banke in hranilnice oblikovale v nov produkt ’hitrih kreditov’. Nekatere želijo glavno lastnost – hitrost – prenesti na potrošnika, ki naj bi se za kredit odločil hitro in brezskrbno. A na ZPS opozarjajo, da hitri krediti prinašajo potrošnikom tudi dodatna tveganja, zato se je tudi za tovrstne kredite treba odločiti preudarno in informirano."Kredit ali druga oblika zadolženosti naj temelji na preudarni odločitvi na podlagi pridobljenih informacij iz različnih virov in pripravljenosti za učenje o osebnih financah," opozarjajo na današnji novinarski konferenci na ZPS.

ZPS v okviru koncesije RS za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov na področju potrošniških kreditov, ki jo sofinancira ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, izvaja različne dejavnosti. Potrošniki lahko na www.vemveč.si brezplačno dostopajo do primerjalnikov potrošniških kreditov, spletnega izobraževalnega orodja za informirane in premišljene odločitve o najemu kredita, preberejo nasvete, na kaj biti pozoren pred, med in po najemu ter poiščejo tudi, kje v njihovi bližini potekajo brezplačne delavnice.

Kot poudarjajo na ZPS, v zadnjem času opažajo povečano število oglasov, ki spodbujajo nakup potrošniških dobrin s pomočjo kredita. "Najpogosteje gre za hitre kredite, ki se od običajnih razlikujejo v tem, da jih lahko kreditno sposoben posameznik dobi hitreje in v nekaterih primerih po nižjih kreditnih standardih, manj je potrebne dokumentacije, pri nekaterih se lahko postopek izvede preko spleta ali mobilne banke. Zadolžitev je lahkotno potisnjena v ozadje, saj ponudniki sporočajo, da kredit ni tisto, za kar bi morali skrbeti in izgubljati čas – tega rajši namenite izbiri sedežne garniture. A prekomerno zadolževanje lahko v prihodnosti povzroči hude finančne stiske, nezmožnost odplačila dolgov, novo zadolževanje," opozarja Meškotova. Posledice (pre)zadolženosti so lahko za posameznika ali družino uničujoče.

Kar četrtinapo hiter kredit za kritje rednih stroškov ali poplačilo starega kredita

Spletna anketa, ki so jo izvedli na ZPS, je pokazala, da je hitri kredit za kritje rednih stroškov najelo dobrih 16 odstotkov vprašanih, 10 odstotkov pa za poplačilo drugega kredita ali dolga. Ti rezultati niso obetavni, saj zadolževanje za kritje osnovnih življenjskih potrebščin ali pokrivanje starih dolgov največkrat prinaša le še večjo zadolženost in finančno nestabilnost oziroma stisko. Tudi Banka Slovenije opozarja na visoko rast potrošniških kreditov in rahljanje kreditnih standardov. Na ZPS potrošnikom svetujejo, da naj ročnost potrošniških posojil ne bo daljša od 10 let, obrok pa naj ne presega 50 odstotkov njihovih prihodkov.

V primeru, da kreditih obrokov ne boste redno odplačevali, lahko banka odstopi od pogodbe in zahteva vračilo celotnega neodplačanega dolga, ali pa vaš dolg proda nekomu drugemu. Za to ne potrebuje vaše privolitve, med postopkom prodaje o tem morda niti ne boste obveščeni, temveč šele takrat, ko bo vaš upnik že nekdo drug. Podjetja, ki dolgove odkupujejo, pa so pri izterjavi praviloma veliko bolj agresivna, spremenijo se lahko pogoji odplačevanja, povišajo stroški izterjav.

Ko se odločate za kredit, naredite te korake:

1. Naredite pregled svojega finančnega stanja.

2. Postavite si finančne cilje in jih časovno razporedite v prihodnost ter ocenite, kdaj jih lahko dosežete.

3. Pri kreditih daljših ročnosti se izognite spremenljivi obrestni meri, vezani na Euribor – vrednosti so trenutno še negativne, a so že začele rasti.

4. Tudi sami ocenite svojo zmožnost odplačevanja obrokov do konca trajanja kredita.

5. Primerjajte kredite med seboj in izberite najbolj ugodnega.

6. Dobro premislite, ali tisto, za kar se nameravate zadolžiti, sploh potrebujete.

7. Še posebej bodite pozorni pri najemu kredita pri nebančnih ponudnikih – preverite, ali imajo dovoljenje za potrošniško kreditiranje. Lažje se je izogniti, kot reševati že nastalo situacijo.