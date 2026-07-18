Hormuška ožina odpira Pandorino skrinjico: milijonski zneski?

Hormuška ožina povezuje Perzijski zaliv z Omanskim zalivom in Arabskim morjem. Skozi ozko morsko pot potuje približno petina vse svetovne trgovine z nafto ter velik del utekočinjenega zemeljskega plina iz Savdske Arabije, Iraka, Kuvajta, Združenih arabskih emiratov, Katarja in Irana.

Desetletja je veljalo načelo prostega prehoda. Ladje za plovbo skozi ožino niso plačevale nobene pristojbine.

To se je spremenilo po izbruhu vojne. Iran je z napadi na trgovske ladje dejansko zaprl ožino, ladjam, ki so vseeno plule skozi, pa začel ali pa vsaj skušal zaračunavati tudi do dva milijona dolarjev na plovbo.

Po junijskem premirju z ZDA je Teheran uvedel 60-dnevno prehodno obdobje brez plačila, hkrati pa zahteva, da vse trgovske ladje pred plovbo pridobijo posebno dovoljenje. Iran napoveduje, da bo po izteku tega obdobja ponovno uvedel pristojbine, ki jih uradno ne označuje kot cestnino, temveč kot plačilo za navigacijske, varnostne in okoljske storitve.

Kaj pravi mednarodno pravo? Prav tu nastane največji pravni spor, poroča Bloomberg. Po Konvenciji Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu (UNCLOS) imajo ladje praviloma pravico do neoviranega prehoda skozi naravne mednarodne ožine.

Obalne države jim tega prehoda ne smejo zaračunavati. Dovoljeno je le zaračunavanje konkretnih storitev, kot so pilotsko vodenje, vleka ali druge navigacijske storitve.

Iran sicer ni podpisnik konvencije UNCLOS, prav tako ne Združene države Amerike, medtem ko je Oman pogodbenica sporazuma.

Prav zato številni pravniki opozarjajo, da bi lahko Iran z uvedbo pristojbin ustvaril nevaren precedens za druge države.

Razpravo je dodatno zaostril ameriški predsednik Donald Trump. Napovedal je, da bodo ZDA prevzele vlogo "varuha" Hormuške ožine in uvedle 20-odstotno pristojbino za ves tovor, ki potuje skozi ožino, kot plačilo za zagotavljanje varnosti. Že naslednji dan je od predloga odstopil in dejal, da bodo stroške nadomestile prihodnje neposredne naložbe zalivskih držav v ZDA. Trenutno razmere na območju ostajajo kaotične in negotove - brez jasnega načrta za rešitev situacije.