Hoška Magna v ponedeljek vendarle nadaljuje proizvodnjo

Od začetka septembra je bilo okoli 160 zaposlenih na čakanju. Takrat so v Magni napovedali, da proizvodnje do konca leta ne bodo več zagnali, vzrok za takšno odločitev pa je bilo pomanjkanje naročil in polprevodnikov, zaradi česar so v vodstvu Jaguarja, za slednjega so v Hočah lakirali karoserije, sklenili, da bodo polprevodnike dobavljali le dvema njihovima partnerskima tovarnama, med katerimi pa ni bilo graške Magne Steyr.